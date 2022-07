Štvornohý policajt Foxo odišiel do psieho neba: Náhla smrť pred šampionátom! Psovodka Petra žiali

Akoby jej odišiel kus srdca. V nedeľu 12. júna náhle skonal policajný pes Foxo, ktorý bol špecialistom na dodržiavanie verejného poriadku počas zápasov. Psovodka Petra (39) sa s jeho stratou nevie vyrovnať.

Temperamentný, ale zároveň poslušný nemecký ovčiak, sa pripravoval práve na majstrovstvá Slovenska. V radoch polície si odslúžil 6 rokov, jeho miesto teraz zostalo prázdne... Ešte večer predtým sa s ním Petra lúčila s tým, že sa na druhý deň uvidia. To sa však už nikdy nestane, jej verný parťák Foxo navždy odišiel do psieho neba bez rozlúčky.

„Neviem, či sa dá s tým vyrovnať, pretože to je ešte stále veľmi čerstvé. To prázdno tam zostane navždy. Bol to môj parťák, kolega, ochranca. O to viac to bolí, keď v sobotu sme ešte spolu cvičili - a on vám papá z ruky počas cvikov, pri odchode mu poviete zajtra prídem a on vás už nepočká. Na ten posledný pohľad do očí nikdy nezabudnem,“ krúti hlavou nešťastná Petra. Jej zverenec odišiel veľmi náhle, príčinou bola akútna torzia žalúdka.

Miláčik detí

So štvornohým hrdinom boli nerozlučnou dvojicou od roku 2018, keď mal krásny Foxo dva roky. „Vtedy nemal ešte žiadnu kategóriu vycvičenosti, tréning sme zintenzívnili, aby mohol čím skôr slúžiť,“ spomína na svojho milovaného kamaráta šarmantná policajtka. Zúčastnili sa na viacerých súťažiach, kde dominoval najmä v obranných prácach.

„Vedela som, že ma pri každej situácii ochráni, ale vedela som aj to, že ho môžem zobrať na ukážky medzi deti, zbožňovali ho,“ usmieva sa pri spomienkach Petra. A pridáva ďalšie veselé momenty. „Miloval vodu a mali sme veľa ,hádok‘, keďže sa mu z vody nikdy nechcelo, plával, relaxoval a ja som už potrebovala ísť plniť iné úlohy. Chystali sme sa na majstrovstvá Slovenska v služobnej kynológii, ktoré majú byť v septembri, no, bohužiaľ...“ vzdychne si zase Petra.

„S Foxom sme sa pravidelne zúčastňovali väčších bezpečnostných opatrení, kde sme dohliadali na dodržiavanie verejného poriadku počas zápasu. To bol jeho život, tu sa cítil ako ryba vo vode,“ dodáva Petra, ktorá je v Nitrianskom kraji jedinou psovodkou.