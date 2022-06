Vysvedčenia dnes dostalo viac ako 700-tisíc detí: Ako veľmi sú dôležité známky?! Odborníci vysvetľujú

Posledný júnový deň môže byť pre deti trochu rozporuplný. Síce ich od letných prázdnin delí už len pár hodín, avšak dostanú sa k nim až po vysvedčení. Číselné ohodnotenie celoročnej snahy nie vždy vyzerá tak, ako by deti, a najmä rodičia, chceli. Postupom doby sa na tieto známky ešte aj mení názor - sú vôbec dôležité? Naozaj odrážajú vedomosti žiaka dostatočne a objektívne? Ako reagovať na zlé vysvedčenie?

Je pochopiteľné, že každý rodič chce mať doma jednotkára. Všetci na niečo máme talent, a na niečo nie. Obzvlášť malé deti si svoju osobnú hodnotu stotožňujú s hodnotou známok, ktoré dostávajú, bez ohľadu na snahu a úsilie, ktoré musia vynaložiť.

Odborníci však upozorňujú, že tieto čísla hodnotia iba ich vedomosti, nie ich celkovú osobnosť. „Tajomstvo známok ako takých je, že ich hodnota v skutočnosti je len taká, akú im prikladáme my sami,“ vysvetľuje na webe EduWord pani učiteľka na základnej škole Ľubica Noščáková. A ako reagovať na vysvedčenie? „V prvom rade treba reagovať pozitívne a oceniť snahu detí, lebo za veľa vecí nemôžu,“ vysvetľuje detská psychologička Gabriela Herényiová, ktorá zdôrazňuje, že veľa vecí bolo nových tak pre rodičov, ako aj pre školu.

Netreba nad nimi lámať palicu, že to vysvedčenie je horšie, lebo nikto sa nikdy nikoho nebude pýtať, aké vysvedčenie mal. A keďže ten školský rok nebol úplne normálny, tak ani to vysvedčenie nemusí byť exkluzívne. „Určite treba oceniť snahu a keď to bolo veľmi zlé, tak povedať dieťaťu: nevadí, na budúci rok si to zlepšíme a ja ti s tým určite pomôžem,“ radí psychologička.

Akú hodnotu známky majú?

Rozhodne nemôžeme povedať, že by na známkach nezáležalo. Uvádzajú sa na prihlášky na vyšší stupeň vzdelávania a priraďuje sa im určitá hodnota v prijímacom procese. „Podmienky prijatia a váhu známok si nastavuje konkrétna stredná škola,“ vysvetľuje odbor komunikácie ministerstva školstva. Dá sa tak predpokladať, že ak sa chcete dostať na „vychytené gymko“, dobré známky vám v tom skôr pomôžu. A to, že je vychytené, znamená, že dbá nielen na prijímací proces, ale aj dodržiavanie učebných plánov a jeho absolventi majú dobrú šancu na ďalšie uplatnenie sa v živote.