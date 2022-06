Horúci kandidát na šéfa RTVS, Ľuboš Machaj: Na krku má osobný bankrot!

Po 5 rokoch môže mať RTVS nového šéfa. V stredu na obed došlo v parlamente k voľbe generálneho riaditeľa verejnoprávnej inštitúcie.

Definitívne víťazstvo len tesne ušlo bývalému programovému šéfovi RTVS Ľubošovi Machajovi (68). K jeho menu sa priklonili tri koaličné strany - OĽaNO, Sme rodina aj Za ľudí. Krátko pred druhým kolom, kde sa stretne s Jaroslavom Rezníkom (55) sa verejne objavila informácia, že Machaj je v osobnom bankrote.

Rezník má podľa prvých výsledkov našliapnuté k tomu, aby v auguste prestížny post opustil. V prvom kole ho totiž porazil práve Machaj. SaS, ktorá v stredu volila Tibora Búzu, krátko po hlasovaní oznámila, že dnes sa v druhom kole prikloní na stranu kolegov z koalície. „Želáme si zmenu vo vedení RTVS, pretože potrebujeme kvalitné spravodajstvo spĺňajúce najvyššie štandardy,“ povedal poslanec SaS Roman Foltin.

Svoje rozhodnutie o Machajovi nechcú meniť ani jeho podporovatelia v OĽaNO, Za ľudí či Sme rodina. „Na 99 % znovu podporíme pána Machaja,“ povedal šéf kollárovcov v parlamente Peter Pčolinský. Práve ich stanovisko bolo jedným z kľúčových, keďže dlho nemali vlastného favorita.

Machajovi môže ešte víťazstvo skomplikovať informácia o tom, že je v osobnom bankrote. Do toho sa človek dostane, keď nezvláda splácať dlhy. Konkurz na jeho majetok podľa SME vypísal Okresný súd Bratislava I ešte v marci 2020. Dlh podľa Machaja súvisí s tým, že si požičal peniaze na záchranu rádia Twist. Pôžička bola v hodnote niekoľkých miliónov korún. „Všetky peniaze nešli nikam inam, len do Twistu, osobne som z toho nemal žiadny prospech. Tak to v podnikaní býva, niekedy sa stane, že takýto risk nevyjde,“ povedal Machaj pre Nový Čas.