Štáty EÚ sa dohodli: Koniec spaľovacích motorov áut v tomto roku! Slovensko s výnimkou?

Čakajú nás radikálne zmeny. Štáty Európskej únie vrátane Slovenska sa po dlhej diskusii dohodli na tom, že od roku 2035 zavedú opatrenia na koniec predaja nových áut so spaľovacími motormi. Konečnú podobu ešte budú členské štáty dohadovať s europarlamentom.

Štáty Európskej únie sa zhodli na kľúčových návrhoch, ktoré majú prispieť k splneniu klimatických cieľov európskeho bloku pre rok 2030. Ministri životného prostredia po vyše pätnásťhodinovom rokovaní podporili reformu trhu s emisnými kvótami či normu, ktorá prakticky znemožňuje predaj nových áut so spaľovacími motormi od roku 2035. Zhodli sa tiež na vzniku fondu kompenzujúceho ľuďom spoplatnenie emisií z vykurovania budov či dopravy, v ktorom má byť 59 miliárd eur na obdobie rokov 2027 až 2032.

Slovenská výnimka

Ministri sa napriek snahe viacerých štátov vrátane Talianska či Slovenska o odklad termínu praktického zákazu predaja áut so spaľovacím motorom zhodli na výraznom spoplatnení akýchkoľvek emisií skleníkových plynov z novopredávaných áut od roku 2035. „V roku 2035 sa nekončí predaj áut so spaľovacími motormi, autá môžu byť, ak budú mať čisté alternatívne palivo, ďalej predávané,“ opísala po rokovaní kompromis dohodnutý na základe nemeckého návrhu česká ministerka životného prostredia Anna Hubáčková.

Termín - rok 2035 - navyše nemusí byť definitívny, keďže únijné štáty sa zhodli, že Európska komisia v roku 2026 zhodnotí, či je v silách EÚ tento cieľ skutočne dosiahnuť, alebo či ho napríklad odložiť. Slovensko na zasadnutí zastupoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča. „S novými klimatickými politikami budú zároveň zavedené aj opatrenia na zmiernenie sociálnych dosahov týchto opatrení. Sociálny klimatický fond zabezpečí pokračovanie financovania vlny renovácií domov,“ skonštatoval Kiča.

Slovensko podľa neho v prípade zákazu áut so spaľovacím motorom presadilo výnimku. „V praxi by to znamenalo, že po roku 2035 by mohli byť registrované aj nové vozidlá, ktoré jazdia aj na uhlíkovo neutrálne palivá, ako sú vodík, biopalivá a iné syntetické palivá,“ dodal Kiča.

Kia sa pripravuje

Nový Čas oslovil aj slovenské automobilky, ako sa ich najnovší zákaz dotkne. Kia odpovedala, že ich stratégiou je stať sa globálnym lídrom v oblasti udržateľnej mobility a smerujú k elektrickej budúcnosti. „Našu európsku ponuku plánujeme elektrifikovať do roku 2035, pričom výrobu v závode Kia Slovakia neustále prispôsobujeme požiadavkám zákazníkov. Aktuálne sa celkovo elektrifikované modely automobilov vyrábaných v našom závode podieľajú na viac ako jednej štvrtine našej produkcie,“ povedal hovorca Tomáš Potoček.