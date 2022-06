Na Slovensku udreli tropické páľavy: Takto si užívame na kúpaliskách a takto sa potíme v robote

Našli si čas a možnosť na schladenie pri vode! Neznesiteľné horúčavy vyháňajú Slovákov na kúpaliská, kde sa dá nájsť aká-taká úľava od tropických teplôt. Niektorí sa vydali k vode už zrána, iní si počkali až na poludnie, aby sa osviežili pri bazéne či pod sprchou. Koľko pri vode vydržia a ako im pomáha prežiť tridsiatky?

Nie každý sa v čase najväčších páľav môže ísť dosýtosti vykúpať v chladivej vode, alebo sedieť v klimatizovanom priestore. Mnohé dôležité povolania na Slovensku majú totiž svoje špecifikum: vysokej teplote sa pri ňom nevyhnú. Ako teda zvláda horúčavy pekárka, cestár či sprievodkyňa po meste?

Pri vode sa to dá zniesť

Teplota 37,8 °C (13.04 hod.)

Kúpalisko Delfín, Bratislava Kira (21), študentka

Tým, že som na kúpalisku, to teplo sa dá zniesť. Tu je dobre.



Som tu od rána Aqualand

Teplota 26 °C (9.00 hod.)

Plážové kúpalisko Banská Bystrica Lucia (20), študentka, Banská Bystrica

Dnes bude naozaj veľmi teplo a asi najlepší recept na toto horúce počasie je pobyt pri vode, preto som tu už takto skoro ráno o deviatej. Plážové kúpalisko v Banskej Bystrici je na to ideálne. Ľudia majú na výber z množstva bazénov, prírodnej plochy, ale je tu aj veľa atrakcií.





Sme radi, že je horúco

Teplota 37 °C (12.00 hod.)

Kúpalisko Ryba Anička, Košice Juraj (66), dôchodca, Košice, Michaela (30), nezamestnaná, Košice

Užívame si leto v dobrej spoločnosti. Sme radi, že je horúco, konečne, ale musíme byť pri vode, kde je tá horúčava znesiteľná. Leto, slnko a voda, dobrá partia, to patrí k sebe.



Čítam a chladím sa

Teplota 36 °C (10.30 hod.)

Kúpalisko Ryba Anička, Košice Daniel (35), IT manažér, Košice

Ja si užívam relax pri vode s dobrou knihou. Trochu si počítam, ak mi je teplo, idem sa schladiť do vody, a tak to robím dookola. Vydržím tu byť maximálne tri hodinky, potom už idem do tieňa. Je neuveriteľné, aké horúčavy prišli na Slovensko.