Startup z Vrbového navrhol moderné auto s retro dizajnom: Slovenský Patak očaril Paríž i hviezdy

Elegancia, dokonalý dizajn a radosť z jazdy! Takto predstavuje slovenský startup Patak Motors prototyp malého mestského elektrického vozidla Patak Rodster. Nadšenci, ktorí pochádzajú zo Slovenska a majú veľa skúseností v automobilovom priemysle, si týmto autíčkom splnili sen. Už ho úspešne predstavili v Paríži a Francúzi si ho zamilovali...

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Nejde pritom o prvé auto, ktoré by vyrábali Slováci. Pred niekoľkými rokmi sa na trhu objavil atraktívny a výkonný roadster Attack K1 z Devínskej Novej Vsi v Bratislave. Išlo však o auto so spaľovacím motorom. Patak Motors však stavil na dve verzie pohonu.Ako skúsený konštrukčný inžinier sa do tímu pridal aj Michal Vršek a doplnil ich Norbert Klement, ktorý sa stal konštruktérom.

Tento chlapík pritom stojí aj za návrhom špeciálov pre Rallye Paríž - Dakar. „Začali sme dizajnovať 2-miestne, malé mestské vozidlo, pretože sme presvedčení, že ľuďom v meste môže najlepšie poslúžiť. Od začiatku sme plánovali dve verzie: elektromobil s dlhým dojazdom aj verziu so spaľovacím motorom. Dôležité pre nás bolo, aby malo auto kompaktné rozmery, dalo sa s ním poľahky parkovať, malo skvelé technické parametre a na rozdiel od súčasných mestských áut aj dokonalý dizajn. Práve ním sme chceli zbúrať mýtus, že malé autá nemôžu byť dizajnovo zaujímavé,“ zhodli sa.

Solídny dojazd

K dispozícii sú dve elektrické verzie s dojazdom 100 km alebo 250 km. Na nabitie postačí jednoduchá domáca 230 V zástrčka a 4 až 9 hodín. Elektrické modely majú maximálnu rýchlosť 130 km/h, zatiaľ čo model so spaľovacím motorom a automatickou prevodovkou dosahuje rýchlosť až 125 km/h. V Paríži už stihli predstaviť prototyp, ktorý očaril návštevníkov výstaviska, čím túto partiu utvrdil v tom, že ich projekt je ozaj životaschopný.