Prvá svojho druhu na svete! Na Horehroní postavia unikátnu ekologickú fabriku: Čo budú vyrábať?

Ropu vymenia za cukor! V Slovenskej Ľupči (okr. Banská Bystrica) začali s výstavbou novej fabriky s rozlohou takmer jedného hektára, ktorá bude prvá svojho druhu na svete.

Produkty z ropy vďaka biotechnologickému výskumu slovenských špecialistov nahradia penivé látky vyrobené z cukru. Spoločnosť Evonik tak investuje v dedinke na Horehroní vyše 100 miliónov eur a zamestná okolo 60 ľudí.

Pri závode, ktorý funguje od roku 1992 a pracuje v ňom 250 ľudí, začal nemecký chemický koncern s výstavbou najväčšieho priemyselného zariadenia na výrobu biosurfaktantov na svete. Tieto penivé látky sú základom receptúr väčšiny čistiacich a hygienických prostriedkov, pričom dnes sa prevažne vyrábajú z fosílnych zdrojov. Evonik sa tak stane priekopníkom v dodávke vysokokvalitných a k životnému prostrediu šetrných biosurfaktantov v objemoch.

Tie uspokoja potreby jedného z najväčších hráčov na trhu v oblasti čistenia a osobnej hygieny, spoločnosti Unilever. „Ramnolipidy, ktoré bude Evonik vyrábať v novom závode, majú 100-percentný biologický pôvod a tiež sú na 100 percent odbúrateľné. Navyše, majú niekoľko benefitov v jednom. V prostriedkoch na umývanie riadov sa nielen vytvára pena, ale spotrebiteľ má pocit, že si ruky natrel krémom,“ vysvetlil generálny riaditeľ Unilever Slovensko Lukáš Poór.

Ramnolipidy budú vznikať rozkladom cukru, pričom tento proces sa dá prirovnať k výrobe piva. „Podarilo sa nám vyriešiť to, čo ešte nedokáže nikto z našich konkurentov - vyrobiť vo veľkom penivé látky na prírodnej báze bez toho, aby nám celý systém neupchala pena,“ uviedol generálny riaditeľ Evonik Fermas Miroslav Havlík. Fabrika by mala stáť do roka. Ramnolipidy budú využívať v čistiacich prostriedkoch a v produktoch osobnej starostlivosti, ako sú šampóny, micelárne či ústne vody, a budú sa vyvážať do celého sveta.