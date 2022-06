Trápenie blízkych sa predlžuje: Patrik zmizol na Domaši pod hladinou vody, dodnes ho nenašli

Už uplynuli dva týždne od chvíle, keď na Domaši zmizol pod vodnou hladinou Patrik († 31) z Veľkého Slivníka (okr. Prešov).

Jeho telo voda doteraz nevydala. Mladý muž sa vybral so svojimi kamarátmi na člne zo strediska Eva. Smerovali ku kostolíku v Trepci, keď sa dvaja členovia posádky rozhodli osviežiť a skočili do vody. Jeden z nich začal volať o pomoc a kým mu ju zvyšná posádka poskytovala, druhý plávajúci nenávratne zmizol pod hladinou. Po nezvestnom pátrali hasiči aj policajti, ale zatiaľ neúspešne.

Na internete sa nedávno objavila prosba, aby pomohol každý, kto to má takú možnosť: „Na Domaši sa utopil chalan, ktorého dodnes nenašli. Jeho rodina by ho chcela nájsť, preto sa na mňa obrátil kamoš, či by nepomohli rybári s výkonnými sonarmi.“ Aj táto akcia dopadla neúspešne. Hľadanie ukončili už aj hasiči.

„Boli sme tam na požiadanie polície tri dni. Domaša je však veľká, presné miesto nik nedokázal identifikovať. Predpokladali sme, že keď sa začnú fyziologické pochody, voda ho vyplaví. Som prekvapený, že sa to doteraz nestalo. Viem si to vysvetliť len tak, že sa o niečo zachytilo, prípadne je teplota vody na dne príliš nízka, takže procesy sa ešte nezačali. Prípadne ho vyplavilo na odľahlom mieste a znova sa ponorilo,“ uzavrel veliteľ zásahu, Peter Kordil zo záchrannej brigády v Humennom.