Nezhody medzi poľovníkmi a ochranármi: Nevedia sa dohodnúť, čo bude s medveďmi!

Lesoochranárske združenie (LZ) Vlk a My sme les navrhujú viaceré opatrenia na riešenie situácie s medveďom.

Zastavili by napríklad prikrmovanie či spoločné poľovačky. Poľovníci, naopak, preferujú regulovaný lov. Agrorezort deklaroval, že je pripravený poskytnúť súčinnosť pri riešení problematiky.

Ochranári radia zastaviť prikrmovanie zveri v lesoch. LZ Vlk navrhuje zakázať spoločné poľovačky v oblastiach s výskytom medveďa. Jedince, ktoré už majú zmenené správanie, treba podľa Vlka eliminovať, plašiť, odchytiť alebo usmrtiť. "V oblastiach s výskytom medveďa sú nutné aj isté preventívne opatrenia, napríklad ochrana hospodárskych zvierat, chovov včiel a podobne," poukázalo združenie pre TASR. Regulačný lov medveďom podľa aktivistov nič nerieši. Dôvodom je, že sa neodstreľujú problémové jedince, ale paušálne akýkoľvek medveď. "Ak jedince so zmeneným správaním zostanú v populácii, problém nie je vyriešený," podotkli.

My sme les navrhuje okrem zastavenia prikrmovania, prispôsobiť poľnohospodársku produkciu v oblastiach s výskytom medveďa. "Kukuričné polia predstavujú pre medvede významný zdroj obživy a častý dôvod, pre ktorý schádzajú do tesnej blízkosti ľudí," poukázala organizácia. Ďalej by sa podľa nej mali zabezpečiť kontajnery. Posilniť by sa mal aj zásahový tím pre medveďa hnedého, aby mal väčšie možnosti pohotovo reagovať na situácie v regiónoch.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR tvrdí, že envirorezort by mal dôsledne uplatňovať program starostlivosti o medveďa. Mal by tiež zistiť ich počet a stanoviť hustotu. "V prípade zisteného premnoženia spolupracovať s nami na racionálnom manažovaní tejto lovnej zveri," poukázal pre TASR agrorezort.