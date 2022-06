Starostovia a primátori sa nevzdávajú: Avizujú protesty

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) avizuje po štrajkovej pohotovosti, ktorá sa skončí 30. júna, protesty najskôr v regiónoch a po septembrovom sneme aj v Bratislave.

Predseda ZMOS Branislav Tréger to síce nepovažuje za najšťastnejšie riešenie, ale iná možnosť podľa jeho slov nie je. Uviedol to v stredu počas tlačovej konferencie po zasadnutí Rady ZMOS na Štrbskom Plese.

Poukázal na to, že znechutenie štatutárov je dosť veľké vzhľadom na veľké množstvo problémov, ktorým čelia samosprávy a ktoré budú existenčné. Okrem energetickej krízy tak naznačil aj komunitnú krízu, ktorá bude mať podľa neho negatívne dôsledky na ľudí.

Vedenie samospráv najviac trápi novela zákona o dani z príjmov, konkrétne daňový bonus, pri čom Tréger naznačil výpadok do konca budúceho roka vo výške pravdepodobne 612 miliónov eur. „Občania budú s kvalitou života pravdepodobne nespokojní, aj kvôli tomu, že my budeme musieť v rámci rozpočtu spraviť úsporné opatrenia. Dohodli sme sa na tom, že pravdepodobne z drvivej väčšiny budeme skracovať dotačné schémy, budeme mať pravdepodobne veľký problém zapojiť sa do európskych fondov, pretože nebudeme mať finančné prostriedky na koofinancovanie,“ priblížil predseda ZMOSu.

To môže podľa neho spôsobiť citeľné škody v národnom hospodárstve. Naznačil zároveň obmedzenie športových, kultúrnych a sociálnych podujatí a služieb. Až päťnásobne môže podľa neho narásť aj poplatok za klientov v sociálnych zariadeniach. Pre nárast cien energií tiež hrozí, že rodičia si priplatia za umiestnenie dieťaťa v materskej škole, a to až na hornej hranici zákona. Nárast cien potravín ovplyvní zase poplatky za stravovanie v jedálňach.