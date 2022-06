Obrovský trapas Remišovej, toto nemal nikto vidieť: Ministerka, takto sa to určite nerobí!

Toto asi Remišová nechcela zverejniť.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie si zarobila na pekný problém. Na sociálnej sieti instagram predsedkyňa strany Za ľudí zverejnila video, ktorým odhalila viac než chcela.Odborníkov môže do pozoru postaviť aj jednoduchosť hesla -. Zdá sa, že môže ísť o skratku názvu jej rezortu spolu s rokom, v ktorom vznikol.

„Je to zbytočná hystéria, keďže heslo by nikomu na nič nebolo, a to z dôvodu, že už je neaktuálne a využívalo sa na prístup na videokonferenčné zariadenie. Podobne ako v mnohých firmách, na konferenčné hovory je vyhradené zariadenie, ktoré je zdieľané pre všetkých zamestnancov ministerstva, a z ktorého nie je prístup k systémom ministerstva, ani k žiadnym iným systémom. Má ho v správe IT odbor, po videohovore je vygenerované nové heslo. Celé je to o tom, že sa neodlepili dva roky staré nálepky,“ uviedol pre TVNOVINY komunikačné oddelenie rezortu.

Národný bezpečnostný úrad pri tom len nedávno varoval pred kybernetickými útokmi. "Národný bezpečnostný úrad varuje pred zvýšeným rizikom kybernetických útokov na Slovensku. Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT hodnotí riziko ako veľmi vysoké. Rôzne organizované skupiny v súčasnosti útočia na krajiny Európskej únie a Severoatlantickej aliancie," upozorňuje úrad na sociálnej sieti.