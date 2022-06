Elektrina sa môže ľahko predražiť o stovky eur: Kto si priplatí?!

Výhodnejšia cena za základnú energiu, ktorú dohodli ministri Igor Matovič (49) a Richard Sulík, sa bude týkať najmä ľudí, ktorí nemíňajú elektrinu na kúrenie.

Zastropovaná cena je totiž dohodnutá do výšky 4 megawatthodín na domácnosť. Priemerne pritom ľudia na Slovensku minú ročne 2,2 MWh. Za všetko, čo spotrebujeme nad 4 MWh, budeme platiť trhovú cenu. Zatiaľ čo mnohí ušetria, niektorí si priplatia aj stovky eur ročne.

Sulík oznámil, že so Slovenskými elektrárňami sa dohodli na tom, že cena za silovú elektrinu bude budúci rok 61,21 €/MWh. V súčasnosti sa pritom na trhu pohybuje zhruba na štvronásobnej úrovni, čo by znamenalo nárast cien o stovky eur pre každého. Štát tak oznámil, že domácnosti, ktoré minú do 4 MWh ročne, budú platiť zastropovanú sumu. Priemerná domácnosť pritom minie 2,2 MWh ročne.

V praxi tak ľudia zaplatia približne rovnako ako tento rok, podľa toho ako štát nastaví poplatky za distribúciu či tarifu za prevádzkovanie systému. Horšie na tom však budú rodinné domy, ktoré kúria elektrinou. Tie míňajú zvyčajne viac ako 4 MWh, niekedy sa to môže šplhať k 8 až 10 MWh, prípadne viac. Tieto budú platiť do 4 MWh elektrinu za zastropovanú cenu, to čo však minú nad túto hodnotu, už bude spoplatnené trhovou cenou.

Niektorým rodinám tak stúpne cena za elektrinu o niekoľko stoviek eur. Analytik Ján Pišta z konzultačnej spoločnosti JPX vraví, že ak má domácnosť elektrické kúrenie aj ohrev teplej vody, môže mať spotrebu aj 15 megawatthodín za rok a z tohto objemu sa bude len na 4 megawatthodiny vzťahovať nižšia cena. „Niekomu to môže stúpnuť aj niekoľkonásobne,“ dodáva Pišta.