Lengvarský má problém s nemocnicami: Hrozí obrovské fiasko! Takto to je s Rázsochami

Na dohodu majú dva dni.

Do konca júna má Slovensko poslať do Bruselu investičný plán v prípade výstavby nových nemocníc. V gescii to má minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (52), ktorý už niekoľkokrát posúval termín schválenia vo vláde. Ani v utorok sa na tom koalícia nezhodla a tak hrozí, že celý materiál, ktorý prinesie miliardovú investíciu Slovensku, môže skončiť v koši.

Lengvarský hovorí, že partneri v koalícii vítajú ich návrh na spustenie stavby nemocnice na bratislavských Rázsochách a martinskej nemocnice z plánu obnovy. Ozrejmil, že v súvislosti s výstavbou nemocníc hľadajú aj iné zdroje financovania.

„Myslím si, že náš návrh o spustení stavby Rázsoch a Martina bol dnes kladne prijatý. Partneri z vlády chceli nejaké doplňujúce informácie, ktoré budú v stredu vysvetlené,“ uviedol. Ak dôjde k zhode, návrh by mal byť podľa neho schválený do konca týždňa online alebo na mimoriadnom rokovaní vlády, o ktoré požiada premiéra Eduarda Hegera.

V pripomienkach podľa Lengvarského ide skôr o technické záležitosti týkajúce sa presných časových plánov, „kedy sa vykoná ktorá časť projektu tak, aby bolo jasné, že je to stihnuteľné do míľnikov, ktoré máme“, vysvetlil Lengvarský. Pripomenul, že v prvom polroku roka 2024 musí byť hotová zmluva o dielo, druhým míľnikom je prvý polrok 2026, keď by mali byť stavby ukončené.