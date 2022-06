Matovič zvoláva mimoriadne predsedníctvo: Sulík nechodí na koaličné rady, dostal som už 354 útokov!

Hnutie OĽANO zvolalo mimoriadne predsedníctvo k situácii v koalícii. Konať by sa malo do najbližšieho víkendu. Po rokovaní vlády v utorok to uviedol minister financií a líder hnutia Igor Matovič.

"Situácia je vážna. Nedá sa ďalej takto fungovať, keď vám koaličný partner sabotuje rozhodnutia tým, že nechodí na koaličné rady," povedal Matovič s tým, že strane SaS sa ospravedlnil. Teraz čaká rovnaké gesto od SaS. Matovič tvrdí, že dostal za štyri dni od SaS 354 útokov. "To už bolo príliš veľa aj na mňa. To boli týždne obrovskej nenávisti a útokov voči nám," poznamenal. Ak by osud koalície stál na jeho odchode alebo odchode ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), Matovič by zvážil čokoľvek. Má to na háku? Sulík na diskusiu o návrhu na jeho odvolanie neprišiel: Aha, kde sa má nachádzať! Spor v koalícii sa opäť vyostril po tom, ako poslanci NR SR v stredu (22. 6.) prelomili veto prezidentky SR Zuzany Čaputovej pri tzv. protiinflačnom balíku z dielne ministra financií Igora Matoviča. pokračovanie ‹ 1 2 ›