Slováci uväznení na medzinárodných letiskách: Štrajky ohrozujú dovolenky! Na čo máte nárok, ak neodletíte?

Zlá správa pred začiatkom leta! Kolabujúce letiská a zrušené lety mali možnosť na vlastnej koži zažiť na európskych letiskách viacerí Slováci. Dôvodom je štrajk a nedostatok pracovníkov aeroliniek, ktorí si na štrajk vybrali práve prázdninové obdobie. Na čo sa máme pripraviť a aký nárok na odškodnenie máte v prípade, že do svojej dovolenej destinácie neodletíte?!

Radosť z dovolenky vám môžu nepredvídateľné okolnosti pokaziť už na začiatku leta. Mnohé letiská v Európe hlásia za uplynulé týždne stovky zrušených letov, a to sa hlavná dovolenková sezóna ešte len začína. Problémom je nedostatok personálu a štrajk, do ktorého vstúpili zamestnanci napríklad vo Francúzsku, v Španielsku či Holandsku.

V Anglicku je situácia taká vážna, že spoločnosť Ryanair žiadala o výpomoc armády. Paradoxom je, že spoločnostiam sa oplatí radšej lety zrušiť, ako odletieť s meškaním. Doteraz slovenské letiská podobné problémy nehlásili. Nám sa už však ozvali prví cestujúci, ktorým let do dovolenkovej destinácie z hlavného mesta zrušili. „Mali sme letieť v sobotu na Malorku, naše lietadlo do Bratislavy však nedorazilo, a tak nás poslali domov, že sa nám ozvú, keď budeme môcť odletieť,“ povedal pre Nový čas Vlado.

Za meškanie môžu Francúzi

Bratislavské letisko ešte pred pár dňami tvrdilo, že personálu majú dostatok. Za zrušený let vraj nemôžu. „Rotácia letu z Bratislavy na Malorku a z nej (odlet a prílet) bola dňa 25. júna zrušená z dôvodu štrajku riadiacich letovej prevádzky vo Francúzsku, ktorého vzdušným priestorom mala linka letieť,“ uviedla hovorkyňa letiska Veronika Demovičová. Napriek tomu išlo skôr o výnimočnú situáciu.

„V čase odletov viacerých letov však nie je vylúčené isté zdržanie pri vybavovaní na registrácii na let, na bezpečnostnej kontrole či po prílete pri výdaji batožín,“ doplnil generálny riaditeľ letiska Dušan Keketi s tým, že musí priznať, že aj v Bratislave pociťujú nedostatok personálu, na meškanie má vplyv však niečo iné.