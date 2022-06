Covid sa prebúdza a my sme stále bez opatrení: Čo sa bude diať? Takto to vidia poprední experti

Ďalšia vlna sa čakala na jeseň, no lekári začínajú nárast pozitívnych vidieť už teraz. Na Slovensku v súčasnosti neplatia takmer žiadne protipandemické opatrenia a ľudia si užívajú horúce leto.

Konzílium odborníkov pri ministerstve zdravotníctva však rieši, ako bude vyzerať ďalší postup štátu v prípade COVID-19. Zatiaľ čo nie­ktorí hovoria o blížiacom sa povinnom nosení respirátorov, iní experti nepredpokladajú, že by k výraznejším zmenám malo dôjsť skôr ako na konci augusta.

Oficiálne miesta zatiaľ proticovidové opatrenia nehlásia, treba sa však pripraviť na to, že tieto prázdniny budú možno napokon nepríjemnejšie, ako sme očakávali. Nová vlna covidu prichádza už počas leta, subvarianty SARS-COV-2 Omicron BA.4 a BA.5 prenikajú do EÚ a USA. Aktuálne je zatiaľ použitie respirátora povinné len v zdravotníckych zariadeniach, odborníci však odporúčajú ich používanie aj na miestach so zvýšenou koncentráciou ľudí.

Matematik Richard Kollár, ktorý sa dlhodobo venuje šíreniu koronavírusu, vraví, že ani v krajinách, kde je dnes situácia horšia, neprechádzajú k vážnejším plošným opatrenia, zároveň však varuje. „Predpokladám, že vážnejšiu situáciu budú riešiť lokálne, prípadne zavedú mäkké opatrenia, to znamená napríklad povinnosť nosenia respirátorov v interiéroch, hlavne, keď bude veľmi teplo a ľudia sa budú vo veľkej miere združovať predovšetkým vnútri,“ povedal pre Nový Čas.

Vyššia miera opatrnosti

Ministerstvo zatiaľ tlmí akékoľvek obavy o sprísňovanie opatrení v nasledujúcich týždňoch. „Nové subvarianty sa šíria rýchlejšie ako predchádzajúce mutácie vírusu a je pri nich vyššia pravdepodobnosť reinfekcie. Očkovanie alebo prekonanie ochorenia pri predchádzajúcom variante vírusu poskytuje pri nových subvariantoch nižšiu mieru ochrany pred infikovaním sa, ako to bolo pri predchádzajúcich variantoch vírusu,“ uviedli od ministra Lengvarského.