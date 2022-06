Obrovský nápor a nervy drásajúca pomalosť: Hranice upchali stovky ukrajinských áut, išlo im o jediné

Stovky áut čakajú aj niekoľko dní na slovensko-ukrajinskej hranici v Ubli (okr. Snina), kde sa vytvorili 8-kilometrové kolóny.

Ukrajinci sa snažia doviezť si domov autá bez zaplatenia cla. Toto oslobodenie sa však od 1. júla končí. V snahe zmierniť nápor áut včera otvorili priechod aj vo Vyšnom Nemeckom (okr. Sobrance), no Ukrajinci ho zakrátko upchali tiež.

Kým do nedele mohli Ukrajinci previezť auto do svojej vlasti len cez jediný hraničný priechod v Ubli, od polnoci z nedele na pondelok už môžu prekročiť hranicu s dovážaným autom aj vo Vyšnom Nemeckom. Očakávalo sa, že sa tým zmierni nápor áut, no realita je iná. S blížiacim sa termínom ukončenia dovozu bez cla sa totiž počet áut radikálne zvýšil.

„Na hraničnom priechode v Ubli aj vo Vyšnom Nemeckom čakalo v pondelok ráno na prechod hraníc dokopy asi 640 áut. Naši príslušníci dokážu vybaviť približne 130 áut za 24 hodín,“ uviedla hovorkyňa Riaditeľstva Hraničnej a cudzineckej polície v Sobranciach Agnesa Kopernická. Na bezproblémový chod dohliadajú v Ubli nielen slovenskí, ale dokonca aj talianski policajti, ktorí prišli pomôcť kolegom. Niektorým trvá prevoz auta do vlasti aj toľko, ako bežnému Slovákovi dovolenka.