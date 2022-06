Matovičov návrh na odmenu pre štátnych zamestnancov: Šéfovia odborov si ministra poriadne podali!

Zdá sa, že si veľmi nepomohol. Minister financií Igor Matovič (49) predstavil plán, podľa ktorého zamestnanci štátu a verejnej správy dostanú v septembri 500 € ako jednorazový príspevok.

Týkať sa to bude napríklad učiteľov, policajtov, štátnych úradníkov či zamestnancov miest, naopak peniaze neuvidia vojaci či zdravotníci. Nový Čas sa zhováral so zástupcami týchto povolaní o tom, ako vnímajú vládny návrh.

Matovič oznámil, že celé to bude stáť 200 miliónov eur a ide o plán, s ktorým pôjde vláda do tohtotýždňových rokovaní so sociálnymi partnermi. Lekárov, vojakov či pracovníkov v sociálnych službách chcú riešiť samostatne. Paradoxom je, že systémové zvýšenie platov napríklad pre učiteľov zatiaľ neukázali. Doteraz pritom Matovič tvrdil, že na vyššie mzdy zamestnancov v školstve potrebuje zvýšiť dane.

Po novom na jednorazový príspevok 500 eur pre 400-tisíc štátnych a verejných zamestnancov to už vraj nepotrebuje. Minister financií ale neoznámil, z akých zdrojov bude nový balík financovať. SaS pod vedením Richarda Sulíka má problém s tým, že by sa mali zvyšovať dane. Ak k tomu nedôjde, sú ochotní podporiť najnovšie Matovičove návrhy. „Ak minister financií dokáže nájsť kryté zdroje z tohtoročného rozpočtu, tak si vieme po oboznámení sa s celým návrhom predstaviť podporu spomínanej jednorazovej pomoci,“ skonštatovali sulíkovci.