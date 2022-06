Tragédia na roli pri Zlatých Moravciach: Traktoristu Martina († 45) rozmliaždil balíkovač sena

Práca na poli pripravila o život Martina († 45)! Nešťatie sa stalo na roli pri Zlatých Moravciach, kde dvaja chlapi v piatok opravovali pokazený balíkovač slamy.

Martin z Tesárskych Mlynian (okr. Zlaté Moravce) požiadal kolegu, aby mašinu spustil a rýchlo vypol, aby zistil, v čom je problém, no ťažký stroj muža vtiahol dnu. Napriek snahe kamaráta nemal šancu prežiť, utrpel devastačné poranenia.

Keď Martin zistil, že stroj nefunguje tak, ako má, zastavil traktor a mašinu, ktorú mal v závese, a snažil sa ho spolu s kolegom opraviť. Toho následne poprosil, aby stroj na skúšku spustil a vypol. Lenže stroj ho vtiahol. „Muž údajne požiadal kolegu po oprave, aby stroj spustil a bezprostredne potom požiadal o jeho vypnutie,“ potvrdila Renáta Čuháková, krajská policajná hovorkyňa v Nitre.

Aj keď kolega stroj okamžite vypol, zlisovanému mužovi už nebolo pomoci. „Začali sme stíhanie pre usmrtenie,“ dodala hovorkyňa. Prípadom sa zaoberá aj inšpektorát práce. „Pri ručnom vkladaní sena do baličky prišlo k vtiahnutiu a namotaniu poškodeného do mechanizmu pracovného stroja, pričom utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Inšpektorát práce v Nitre v súčasnosti prešetruje, či nedošlo k porušeniu predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,“ informoval riaditeľ Inšpektorátu práce v Nitre Milan Letko.

Martin robil pre samostatne hospodáriaceho roľníka a podľa miestnych svoju prácu dobre ovládal. Čo presne sa však v osudný večer na poli odohralo, musia zistiť vyšetrovatelia.