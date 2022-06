Pripravujú bič na turistov a ich štvornohých parťákov: Zákaz psov vo Vysokých Tatrách?!

Pripravujú radikálnu zmenu! Ministerskí úradníci a ochranári chcú presadiť úplný zákaz vstupu psov do Tatranského národného parku (TANAP) ako súčasť nového návštevného poriadku.

V Poľsku takéto obmedzenie platí už niekoľko rokov.V lete je ich tam až toľko, že pri pravidelnom letnom sčítaní turistov sa už zratúvajú aj ich štvornohí miláčikovia.

Ministerstvo životného prostredia a Správa TANAP-u zvažujú zakotviť v novom pripravovanom návštevnom poriadku úplný zákaz vstupu psov do národného parku. „Nie je to nič nové, len pri tvorbe nového návštevného poriadku sa vraciame k tomu, čo sme pred rokmi navrhovali. Národný park nie je bežný mestský park. Máme dlhodobo veľmi zlé skúsenosti s prítomnosťou psov vo vysokohorskom prostredí. Myslím si, že ani väčšine samotných psov tieto túry nie sú milé a na prospech. Horšie je, že nám tu naháňajú a lovia svišťe a kamzíky. Ohrozujú tiež iných turistov,“ posťažoval sa riaditeľ Správy Tatranského národného parku Pavol Majko.

Práve fakt, že máloktorý majiteľ má štvornohého spoločníka vo vysokohorskom prostredí na vôdzke, predstavuje problém. „Len čo sa v doline objaví pes, preletí ňou niekoľko ostrých výstražných hvizdov a zvieratá sa schovajú. Prestanú sa kŕmiť a v súčte tých vyrušení im to môže pred zimou výrazne chýbať,“ hovorí znalec svišťov Paľo Ballo.

Riziko chorôb?

Podľa riaditeľa TANAP-u psy tiež predstavujú aj riziko z pohľadu možného zavlečenia rôznych chorôb. „V neposlednom rade je to aj o extrémnom znečistení chodníkov ich exkrementmi. Prerokovali sme to so zvieracím ombudsmanom, ktorý akceptoval všetky naše návrhy. Nebude to platiť na celom území a nebude sa to týkať služobných a záchranárskych psov. Sme si vedomí silnej protireakcie, lebo komunita psičkárov je veľká. Skúsenosti z národných parkov z iných krajín ukázali, že je to aj regulátor návštevnosti. Niektorí bez svojich psov do prírody nepôjdu, a tak si vyberú inú lokalitu. Napríklad v americko-kanadskom národnom parku, kde bol enormný návštevnícky tlak, sa týmto opatrením znížila návštevnosť,“ doplnil Majko.