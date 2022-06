Zrušili by ste väzobnú imunitu poslancov? Prieskum hovorí za všetko: Takéto sú výsledky

Za zrušenie väzobnej imunity je viac ako tri štvrtiny opýtaných respondentov v prieskume agentúry Focus. Na vzatie poslanca do väzby je totiž potrebný súhlas parlamentu.

Opýtaní odpovedali na otázku, či by poslanci mali mať tento typ imunity. Až 77 percent respondentov odpovedalo, že sa sú za rušenie väzobnej imunity. Ďalších 16 percent by túto imunitu zachovalo a 7 percent odpovedalo, že nevie. Prieskum Focusu sa uskutočnil od 25. do 31. mája tohto roka na vzorke 1 008 respondentov pre reláciu Na telo televízie Markíza.

Najviac sú za zrušenie väzobnej imunity voliči Progresívneho Slovenska (80 percent), Hlasu – sociálnej demokracia (76 percent) a Slobody a Solidarity (75 percent). Naopak, za zachovanie imunity je 26 percent voličov hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti a rovnako percento aj voličov strany Smer – sociálna demokracia a 24 percent voličov hnutia Republika.