Návrh rezortu dopravy na trati Bratislava-Košice: Chcú zrušiť týchto 5 zastávok, samosprávy zúria

Búria sa proti rušeniu zastávok! Ministerstvá dopravy a financií prišli s návrhom, že na trase Bratislava - Košice zrušia 5 zastávok. Dôvodom je šetrenie financií a skrátenie času cesty. Čo na to samosprávy?!

Od decembra by sa mal výrazne zredukovať počet zastávok na trase Bratislava - Košice pre cestujúcich, ktorí využívajú rýchliky označované ako Tatran. Pasažieri by už nemohli nastupovať a vystupovať v Leopoldove, Piešťanoch, Novom Meste nad Váhom, Trenčianskej Teplej a v Margecanoch.

„Cieľom je zrýchlenie diaľkovej prepravy na dlhšie vzdialenosti vynechaním niektorých menších staníc, ktoré sú obslúžené regionálnymi a prímestskými linkami,“ uviedla pre Denník N Miriama Švikruhová ňz ministerstva dopravy s tým, že veľká časť cestujúcich využíva tieto rýchliky na cestovanie v blízkosti Bratislavy. „Na najvyužívanejšom úseku Bratislava - Trenčín pribudne viac regionálnych rýchlikov. Spomínaných päť zastávok bude obslúžených v podobnom rozsahu ako dnes, ale regionálnymi rýchlikmi alebo osobnými vlakmi,“ píše ministerstvo financií.

Hoci ide ešte len o návrh, ľuďom z dotknutých miest sa už teraz nepozdáva. „Konečne sme si našli dobré spojenie do Bratislavy k synovi. Ak rýchlik v Margecanoch stáť nebude, budeme musieť ísť opačným smerom do Košíc. Vnuka máme v Brne, ako príde domo? Budeme poňho chodiť autom do Spišskej Novej Vsi,“ hovorí rozhorčene dôchodkyňa Darina k rušeniu zastávky v Margecanoch. „Úžasné, a pacienti do kúpeľov budú chodiť asi na kolobežkách,“ dopĺňa ju obyvateľka z Piešťan. Štát si od opatrení sľubuje miliónové úspory ročne. Ministerstvo dopravy ešte s dotknutými samosprávami plánuje rokovať.