V Zborove opravili pamiatku za 500 000 €: Z kostola koncertná sála, aha na tú premenu!

Zveľadili vzácnu pamiatku. Sakrálna kultúrna národná pamiatka v Zborove (okr. Bardejov) zo 17. storočia dlho chátrala, no vďaka spoločnému projektu obce s Poliakmi sa Prešovský samosprávny kraj môže pýšiť historickým skvostom, ktorému vdýchli nový život.

Opravený kostol však už nebude slúžiť výhradne na bohoslužby. Za pol milióna eur z neho spravili sobášnu sieň, koncertnú aj kongresovú sálu, výstavisko, aj kino. Kostol, ktorý postavili v 17.storočí, bol počas prvej svetovej vojny takmer úplne zničený. Je zázrak, že opäť stojí a vyzerá podobne, ako pred ňou.

„V našej obci prebiehali tuhé boje. Doplatil na to aj kostol, ktorý po bojoch zostal s úplne rozbitou strechou,“ uviedol starosta obce Ján Šurkala. Po dlhých rokoch mu však dokázali vrátiť zašlú krásu, no vyšlo to na poriadny balík. „Projekt celkovo vyšiel na 500-tisíc eur. Podarilo sa nám ich však získať zo spoločného projektu s Poliakmi a časť zdrojov nám poskytol aj Prešovský samosprávny kraj,“ pripomenul prvý muž obce.

Multifunkčná pamiatka

V kostole sa našli napríklad aj tri zničené epitafné dosky ľudí, ktorí sú tam pochovaní. Tie dali zrenovovať a dnes zdobia niekdajšiu oltárnu časť. Zborov mal šťastie v tom, že ho nezastihlo súčasné rapídne zvyšovanie cien stavebných materiálov.

„Rekonštrukciu sme začali vlani a na sklonku roka sa ju podarilo i dokončiť, takže tento problém sa nás nedotkol. V kostole sa už odohral prvý otvárací koncert. A chystáme aj ďalšie podujatia. Onedlho to bude napríklad výstava historických fotografií z obce a vystúpi náš rodák - saxofonista Ján Kopčák,“ uzavrel.