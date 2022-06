Chatári vo Veľkej Fatre bojujú o výnimku na zásobovací let: Chemické WC nezvládnem vyniesť!

Poriadna záťaž! Nosiča Petra (38) čaká toto leto obrovská fuška. Ak totiž ochrancovia prírody nepovolia zásobovací prelet vrtuľníkom nad Veľkou Fatrou k obľúbenej chate, bude musieť vyniesť na chrbte okrem niekoľkých ton jedla aj 130 sudov, a čo je horšie - aj chemické WC.

V osemdesiatročnej Chate pod Borišovom sa totiž chystajú na rekonštrukciu a aby horalom zabezpečili komfort v nasledujúcich teplých mesiacoch, je prenosná latrína ozaj dôležitá.

Chata pod Borišovom je centrom národného parku, kde nie je výnimočné stretnúť vlka, líšku, vysokú zver či medveďa a kde po zotmení nenájdete umelé svetlo, keďže v šírom okolí nie je elektrická sieť. Drevostavba stojí na križovatke siedmich turistických chodníkov, predstavuje obľúbené miesto turistov, ktorí sa radi zastavia na guláš, vyprážaný syr, polievky či štrúdľu. Zabezpečiť turistom potrebný komfort je však náročné na zásobovanie.

To má na starosti nosič Peter (38), ktorý na svojom chrbte za štyri mesiace vynesie až štyri tony zásob. Okrem toho aj 130 sudov pitia. Život by mu uľahčil čo i len jeden let nákladného vrtuľníka, no o tom ochranári veľmi počuť nechcú. Vo Vysokých Tatrách majú pritom podnikatelia v cestovnom ruchu povolenie na zásobovací prelet nad Tatrami dvakrát za rok, lenže vo Veľkej Fatre sa udeľujú len výnimky.

„Veľmi by nám to pomohlo, lebo potrebujeme dopraviť stavebný materiál, palivo na kúrenie, hygienické potreby na toaletu, ale napríklad aj 130 sudov pitia. Minulý rok sme dostali povolenie, ale ak letí malý stroj, musí sa otočiť približne 25-krát, pri väčšom stačí aj päť letov,“ povedal chatár Michal Brun (50), ktorý pracuje v branži už dvadsať rokov a prešiel niekoľkými známymi chatami vo Vysokých Tatrách.