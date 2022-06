Jednorazový príspevok štátnym zamestnancom pôjde z nadpríjmov štátu: Predpokladajú tak poslanci

Výdavky v súvislosti s jednorazovým príspevkom pre zamestnancov v štátnej a verejnej správe budú pravdepodobne hradené z daňových nadpríjmov štátu.

Predpokladajú to koaliční poslanci - predsedníčka poslaneckého klubu SaS v Národnej rade SR Anna Zemanová a predseda poslaneckého klubu OĽANO Milan Vetrák, ktorí sa k téme vyjadrili v diskusnej relácii RTVS o 5 minút 12. Člen predsedníctva strany Smer-SD Marián Kéry v debate upozornil, že nejde o systémové riešenie.

Vetrák zdôraznil, že navrhovaná odmena je ďalšou formou pomoci, ktorú navrhuje OĽANO ako kompenzáciu za zdražovanie, vyvolané infláciou. "Je to jednorazová pomoc, s ktorou súhlasím, na systémové riešenie v prípade zvyšovania platov je potrebné, aby strana SaS prehodnotila svoj postoj k zvyšovaniu daní z ruskej ropy, hazardu, alkoholu či tabaku," poznamenal.

Zemanová uviedla, že hoci to minister financií Igor Matovič (OĽANO) na sobotňajšej tlačovej konferencii (25. 6.) nespresnil, predpokladá, že to bude z daňových nadpríjmov. "S tým v SaS nemáme problém, je však potrebné povedať, že je to jednorazový príspevok, ktorý sa nezaratáva do základných platov," upozornila, naznačujúc, že príspevok nerieši požiadavku odborárov na valorizáciu platov.

Kéry síce víta odmenu pre štátnych zamestnancov, takisto však upozorňuje, že nejde o systémové riešenie. Prekvapuje ho, že takéto opatrenie zrazu zo strany OĽANO nie je podmienené zvýšením daní. Pýta sa, či nejde zasa len o politický marketing.

Diskutujúci sa venovali i otázke dosahov protiinflačného balíka. Kéry varoval pred tým, že samosprávy bude opatrenie nútiť k redukcii svojich služieb či zvyšovania poplatkov. Negatívny dosah na rozpočty miest, obcí i krajov s konzekvenciami predpokladá aj Zemanová. Vo všeobecnosti upozorňuje na dlhodobo neriešený a naďalej sa zhoršujúci problém financovania samospráv. "Štát na ne prenáša obrovské množstvo úloh bez toho, aby im pokryl náklady," zdôraznila. Vetrák pripúšťa, že opatrenia protiinflačného balíka môžu vyvolať určité problémy najmä v menších obciach, upozorňuje však, že ministerstvo financií má pripravené schémy pomoci, o ktoré budú môcť samosprávy požiadať.

Témou bola aj otázka vzťahov v koalícii a výzva OĽANO smerom k SaS na zmierenie a odpustenie si predchádzajúcich vzájomných útokov. "Uvidíme, ako to bude napokon v realite," komentovala Zemanová vyhlásenie pred kamerami. Vetrák verí, že koalícia si usporiada vzájomné vzťahy. "Chceme naďalej spolupracovať," vyhlásil za OĽANO.

Kéry je presvedčený, že koalícia sa napriek rozporom znechucujúcim spoločnosť bude zubami-nechtami držať pri moci. "V tých stranách vedia, že mnohí by sa nikdy do parlamentu nedostali," skonštatoval.