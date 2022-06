Publikácia o Námestove a okolí bude obsahovať mnoho nádherných záberov: Nájdeme v nej známe aj nepoznané skvosty

Zábery fotografov z oravského regiónu sa stanú súčasťou pripravovanej foto publikácie o Námestove a okolí.

Na jej zostavení pracuje vydavateľský tím z obce Kynceľová neďaleko Banskej Bystrice.

Podľa autora projektu Martina Kmeťa má mnoho miestnych fotografov jedinečné až umelecké zábery mesta či regiónu. "No nevedia, ako ich môžu využiť a zviditeľniť. Preto im dávame možnosť zapojiť sa do projektu, kde môžu svoju prácu ukázať svetu. Fotografie priblížia jedinečný kolorit tohto severného regiónu a každý bude mať možnosť spoznať ho," priblížil autor a redaktor pripravovanej knihy.

Kniha bude obsahovať viac než sto unikátnych záberov. "Nebude to len pohľad na samotné mesto Námestovo. Čitateľ v nej nájde aj menej známe, možno pre niekoho nepoznané prírodné skvosty či zaujímavé miesta po kultúrno-historickej stránke. Oravská priehrada so Slanickým ostrovom sa so štipkou predstavivosti podobá na priezračné more s ostrovom," uviedla Andrea Farkašová z vydavateľského tímu.

Podľa manažérky projektu Petry Beňovej budú všetky články a popisy k fotografiám v slovenčine aj v anglickom jazyku. "Tým bude slúžiť nielen pre domácich, ale i zahraničných návštevníkov. Táto kniha z edície Čarovné Slovensko bude vhodná aj ako reprezentačný dar, ktorým ukážeme známe aj menej známe miesta v regióne," dodala s tým, že na vytvorení publikácie sa môžu spolupodieľať aj samosprávy, kultúrne inštitúcie či regionálne podniky.