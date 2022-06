Spoveď vraha ukrajinskej študentky Márie († 21): Desivé detaily! Prečo ju Volodymyr udusil?

Vysvetlil, prečo vraždil!

Volodymyr (22) pred vyšetrovateľmi aj sudcom detailne opísal, čo predchádzalo momentu, keď vstúpil do izby Márie († 21) a brutálne ju zniesol z tohto sveta. Jeho kamarátka mu podľa jeho slov nedala odpísať na skúške a následne mu neodpovedala na správy. To ho rozzúrilo natoľko, že ju zaškrtil v internáte. Nový Čas má k dispozícii súdne uznesenie, kde sa Ukrajinec bráni tým, že za všetko môže jeho duševná choroba a neužívanie liekov. Ako mu môže jeho diagnóza pomôcť vyvliecť sa z dlhoročného trestu?!

Všetko sa začalo jednou nevydarenou skúškou, na ktorej Volodymyr pohorel. Ako vypovedal aj pred vyšetrovateľom, poriadne ho nahnevalo, že mu nebohá Mária, ktorá skúšku spravila, nedala odpísať. Následne ju začal kontaktovať a chcel si to s ňou vydiskutovať zoči-voči. „Uviedol, že ho rozhnevalo, že poškodená mu neodpisovala, keď ju žiadal o pomoc prostredníctvom telefonátu, nevšímala si jeho správy,“ uvádza sa v súdnom uznesení, ktoré má Nový Čas k dispozícii. Ako zmyslov zbavený sa vybral za svojou kamarátkou do internátu. Kamery ho zachytili, ako vchádza do budovy krátko pred 12. hodinou.

Bránila sa a kričala

Na izbe došlo medzi dovtedy kamarátmi k živelnej hádke, pri ktorej Volodymyr skočil na svoju obeť a začal ju dusiť oboma rukami. „Najprv ju škrtil na posteli a keď ju pustil, poškodená začala kričať, že čo robí, že ju zabije, začala sa brániť, poškrabala ho na krku, načo ju obvinený položil na zem, oboma rukami ju začal dusiť na krku, asi minútu až dve, kým sa prestala brániť a nič nevravela. Pustil ju, až keď nebolo badať známky života,“ píše sa o desivých detailoch vraždy v bratislavskom internáte v súdnom uznesení. Zvláštne je, že volanie o pomoc a krik bezbrannej obete nikto nepočul.

Vyzuté ponožky a deka

Volodymyr sa správal prinajmenšom zvláštne. Mŕtvej kamarátke vyzul ponožky a prikryl ju fialovou dekou. „Nie je vylúčené, že sa uvoľnila už v tom čase tá negatívna emócia a preklopil sa opäť do stavu prevažujúcich pozitívnych emócií. To je ako keď vám zomrie blízky a vy ho prikryjete z úcty plachtou,“ vysvetľuje súdny znalec Dušan Kešický. Na izbe sa zdržal asi hodinu. Najprv však zrejme uvažoval, ako za sebou zamiesť stopy. A nebol v tom sám. „Aj jeho matka, ktorej sa ku skutku priznal, ho presviedčala o potrebe zamlčania aj v spojení so skutočnosťou, že obvinený je štátnym príslušníkom Ukrajiny, na ktorej má trvalý pobyt,“ uvádza sa ďalej v uznesení.