Letná sezóna na Domaši bude drahšia: Ceny nápojov a jedál vyleteli nahor, za koľko sa občerstvíte?

Už sa tešia na turistov. Pri najobľúbenejšej vodnej nádrži Prešovského kraja sa intenzívne chystajú na letnú sezónu.

Na Domaši však tak ako všade stúpli oproti vlaňajšku ceny za jedlo i pitie.Dobrou správou je, že za ubytovanie sa väčšinou platí rovnako ako minulý rok a viac sa neplatí ani za väčšinu služieb. Napríklad v Hoteli Garden v rekreačnom stredisku Domaša - Dobrá hľadajú barmanov i čašníkov.

„Máme však záujem najmä o skúsenejších ľudí. Počas sezóny je frmol, nie je čas zaúčať nováčikov. Pravidelne k nám chodievajú pracovať niekoľkí študenti a k nim potrebujeme ešte niekoľkých ľudí. Žiaľ, museli sme upraviť ceny nahor. S tým sa nadá nič robiť, lebo ich zvyšovali aj dodávatelia,“ zhodnotil majiteľ hotela René Pavlík. Podobne sú na tom aj v reštaurácii Sofia.

„Ceny u dodávateľov aj ceny surovín išli nahor o 30 %. Nechceme zarobiť nič navyše, ale museli sme to premietnuť v našej ponuke,“ povzdychol si prevádzkovateľ Antonio Janev. V rekreačnom zariadení Zátoka v časti Domaša - Eva vynovujú donedávna zanedbaný hotel i jeho areál a túžobne očakávajú, že sa im prihlási do roboty šikovný kuchár.

„Zohnať niekoho, koho by robota bavila a chce pripravovať kvalitné jedlá z čerstvých surovín, je asi nemožné. Aspoň nám sa to doteraz nepodarilo, a to ho zúfalo hľadáme už mesiace. Možno sa stane zázrak a niekto sa napokon prihlási,“ hovorí majiteľ hotela Peter Falat. Spoločne s manželkou a nádejnou nevestou však vynovili izby aj fasádu hotela a dúfajú, že si k nim ľudia nájdu cestu. Ťahákom Domaše je aj loď Bohemia s kapacitou vyše 100 ľudí. Ceny lístkov na nej nezvýšili, rovnako tak ani v požičovni plavidiel na Domaši - Dobrej.

