Pavlovi omylom vyoperovali zdravé oko: Prečo doteraz nedostal odškodné?! Udivení advokáti reagujú

Prečo sa o tom všetci dozvedeli až po takom dlhom čase?

Slovensko v stredu šokovala správa o nešťastnej operácii oka v ružinovskej nemocnici v Bratislave. Operačný tím pod vedením skúsenej očnej lekárky Aleny omylom vyoperoval pacientovi zdravé oko. V dôsledku toho prišiel o obe oči, a tak aj o zrak.

Zarážajúce je, že o prípade sa verejnosť dozvedela až vtedy, keď samotný nešťastný pacient podal podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Štát a ani nemocnica do tej doby vôbec nekonali, hoci má Pavol zo Spišskej Novej Vsi už navždy zničený život. Podľa predsedníčky Výboru NR SR pre zdravotníctvo Jany Bittó Cigánikovej je takýto prístup neľudský.

Hrozivý prípad z ružinovskej nemocnice stále vyvoláva množstvo otáznikov. Pacientovi Pavlovi zo Spišskej Novej Vsi tu omylom ešte v novembri 2021 vyoperovali zdravé oko namiesto chorého. Prišiel teda úplne o zrak, a tým aj o možnosť viesť plnohodnotný život.

Rodina však podala podnet na ÚDZS až v máji tohto roka. Dovtedy s pacientom síce nemocnica komunikovala, no žiadne odškodnenie nedostal. Podľa predsedníčky zdravotníckeho výboru NR SR Jany Bittó Cigánikovej však štát má spôsoby, aby mohol konať aj bez záverov ÚDZS.

„Pacient by určite mal dostať náhradu škody, a to nie tak, že sa bude súdiť roky. Určite by teraz malo prísť k mimosúdnemu vyrovnaniu. Nevidím dôvod čakať na závery Úradu pre dohľad, keď sú veci jasné a uznala to aj nemocnica. Pripadá mi neľudské takéhoto človeka vláčiť po súdoch,“ povedala Cigániková pre denník Pravda.