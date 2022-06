Ďalšia trojica výhercov súťaže Váš čas na dovolenku: S Novým Časom pôjdeme do Grécka aj po Slovensku

Nevedia sa dočkať oddychu! V súťaži Nového Času VÁŠ ČAS NA DOVOLENKU sme spoznali ďalších troch výhercov.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Katarína (42) z Bratislavy vycestuje do Grécka s priateľom. Na dovolenku sa teší aj Drahomíra (59) z Tisovca a Ján (67) zo Žiliny. Posledných troch výhercov súťaže z 3. súťažného týždňa o pobyty v Turecku, Šamoríne a Liptovskej Osade žrebujeme 30. júna 2022.

Ján Štefanov (67), Žilina Denník Nový Čas si kupuje pravidelne, no do súťaží sa veľmi nehrnie. „Súťažil som len raz, ale nevyhral som. Teraz sa na mňa usmialo šťastie, z čoho mám radosť,“ hovorí Žilinčan, ktorý plánuje zobrať manželku, dvoch vnukov a vnučku. „Chodievame na wellness pobyty, a tak sa tešíme. Verím, že sa nám tam bude páčiť,“ doplnil.

Pôjde s dcérou a vnučkami - Pobyt v Rezorte Gothal Penzión

**** v Liptovskej Osade, 2 dospelé osoby a 2 deti do 12 rokov na 4 noci v hodnote 698 €

Drahomíra Brádňanová (59), Tisovec

Do súťaží Nového Času sa zapája pravidelne a dokonca už predtým aj dvakrát vyhrala. „Nikdy to však nebola dovolenka. Naposledy v novembri som získala nákupnú poukážku a niekedy dávno to boli pneumatiky,“ smeje sa Drahomíra, ktorú výhra pobytu na Liptove príjemne prekvapila. „Teším sa, len to ešte musím zrealizovať do úspešného konca. V práci mi vyhoveli a zmenili termín dovolenky. Aktuálne riešim, s kým tam pôjdem,“ dopĺňa Tisovčanka, ktorá sa rozhodla pre spoločnosť dcéry s vnúčatkami. „Krstnej dcéry manžel je z Liptovskej Osady, takže už mi dal aj inštrukcie k výletom,“ zakončila.