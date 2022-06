Desivá nehoda v lese: Ján sa vo vraku traktora lúčil so životom! Mrazivý opis osudných minút

Prežil len zázrakom. Na utorkovú šichtu Kežmarčan Ján (59) do smrti nezabudne.

Na prácach pri spracovaní minuloročnej kalamity, odkiaľ na traktoroch spolu s kolegami v Tatranskom národnom parku zvážajú napadnuté drevo do dolín, došlo k havárii, pri ktorej iba o vlások unikol smrti. Traktorista, ktorý zdedil vášeň k práci po svojom otcovi, jazdil 40 rokov bez jedinej nehody. Takmer presne na deň tohto výročia sa však s ťažkým strojom prevrátil a kotúľal sa dole svahom. So zraneniami skončil v nemocnici, kde pre Nový Čas prehovoril o osudných okamihoch.

Bol krásny júnový utorok a Ján (59) sa spolu s ďalšími dvoma kolegami - pilčíkom a furmanom - chystal na svoju osemhodinovú šichtu. Ján skontroloval traktor, brzdy a partia mohla vyraziť. Krátko popoludní však došlo k obrovskému nešťastiu. To, čo skúsený traktorista pre Nový Čas opísal, pripomína akčný film, nie bežný deň lesného robotníka.

„Ťahal som na traktore zvrchu dole štvormetrový ťažký strom. Šiel som s ním zatočiť doľava, keď ťažoba dreva v zákrute otočila traktor, skrižovalo to na lionker, stratil som stabilitu a traktor sa začal kotúľať. Držal som v ruke volant, ktorý sa zlomil a pochopil som, že to je môj koniec,“ hovorí so slzami v očiach Ján.

To, čo sa dialo potom, videli na vlastné oči jeho ďalší traja kolegovia. „Mysleli sme, že je po ňom. Traktor sa valil a kotúľal sa rýchlosťou blesku dole svahom, prevrátil sa asi päťkrát. Bol to strašný hukot, my sme len stáli, kričali, hneď volali záchranku,“ vraví šokovaný kolega Milan. Ján priznáva, že sa v niekoľkotonovom kolose už lúčil so životom. „Zrazu ma vymrštilo von, traktor sa so strašným hukotom prevalil cezo mňa, ťahal za sebou to drevo, čo sa ešte vzpriečilo, lietali skaly. Ja si od tej chvíle nič nepamätám, prebral som sa na strašne bolesti,“ hovorí s hrôzou v hlase.