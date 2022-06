Tak toto vás dostane! Opitá vodička spôsobila v Nitre nehodu, s policajtom to chcela vyriešiť po svojom

Vodička osobného vozidla BMW narazila v Nitre do súkromného auta dopravného policajta.

Nehodu chcela riešiť ženským šarmom, avšak neúspešne. Nehoda sa stala v poobedňajších hodinách v centre mesta. "Vodička prechádzala Kmeťkovou ulicou. Zrejme sa jej nechcelo stáť v kolóne áut čakajúcich na výjazd na Mostnú ulicu, rozhodla sa ich obehnúť v protismere. Tadiaľ však práve prechádzalo iné vozidlo, do ktorého narazila. Na jeho vodiča sa 38-ročná žena milo usmiala a so slovíčkom sorry chcela odísť," informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Keďže v narazenom aute sedel dopravný policajt, vodička ďaleko neodišla. "Počas čakania na príchod policajtov sa vodička viackrát veľmi šarmantne nášmu kolegovi prihovárala s tým, či je potrebné čakať na políciu, či sa to nedá vybaviť aj nejako inak. Ten ju však dôrazne ubezpečil, že nie," opísala priebeh nehody polícia.

Po príchode policajnej hliadky bola vodička podrobená dychovej skúške. Napriek opakovanému tvrdeniu, že alkohol nepila, policajti jej namerali viac ako dve promile alkoholu. Policajtom paradoxne tvrdila, že sa ponáhľa pre svoju dcérku do školy. Po výsluchu ženy nasledovalo jej obvinenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.