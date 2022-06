Dokedy im to bude trvať?! Koalícia sa stále nedohodla na šéfovi RTVS: Drsné slová Pčolinského

Koalícia sa stále nedohodla na spoločnom kandidátovi na riaditeľa RTVS. Nie je isté, či ho budú voliť na aktuálnej schôdzi. Poslanci OĽANO hovoria, že hlasovať by sa mohlo v úvode budúceho týždňa.

Partneri vyčítajú SaS, že nechodí na koaličné rady, a preto sa nemôžu posunúť debaty k voľbe šéfa telerozhlasu. Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová pripustila, že by sa voľba mohla posunúť na september.

Predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá Kristián Čekovský (OĽANO) pre TASR uviedol, že vzhľadom na priebeh schôdze, ktorú prerušili odvolávačky ministrov, sa voľba šéfa RTVS odsúvala. Podľa jeho slov je voľba posledným bodom programu schôdze a najskôr by sa mohol voliť v utorok (28. 6.). Šéf poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš hovorí o termíne v utorok alebo stredu (29. 6.).

V rámci klubu OĽANO sa podľa Čekovského ukázali preferencie medzi dvomi, tromi kandidátmi. Mená konkretizovať nechcel. "V najbližších dňoch oznámime meno kandidáta, s ktorým bude stotožnený klub OĽANO," povedal. V OĽANO podľa Čekovského prevláda jednoznačný názor, že súčasný šéf RTVS Jaroslav Rezník má skončiť. "Keď uzavrieme debatu v OĽANO, budeme diskutovať, aby do prvého kola voľby koalícia išla s jedným menom, "dodal.

Aj pre SaS je kľúčové, aby Rezník vo funkcii nepokračoval. Keďže sa koalícia nevie zísť a debatovať o kandidátoch, bolo by podľa Zemanovej možno lepším riešením, aby sa volilo v septembri. Nechce ísť totiž do rizika, že by bol zvolený niekto, s kým by SaS mala problém a chce predísť prípadným dohodám koaličných poslancov s opozíciou.