Brat poslanca Juraja Šeligu kupuje dom od štátu: Ako sa dostal k hájenke grófa Pálffyho?!

Realitné nákupy v rodine Šeligovcov. Poslanec Za ľudí Juraj Šeliga (31) tento týždeň oznámil, že jeho brat s manželkou si kupujú dom.

Zaujímavé je, že nehnuteľnosť, ktorú si vyhliadli, patrí štátu, a ten sa jej chce niekoľko mesiacov zbaviť. Majetok vojenských lesov sa k Šeligovcom dostal cez súťaž, pričom za dom na okraji Veľkých Levár (okr. Malacky) pýtali 137 000 €. Nový Čas zistil, že túto transakciu preveruje ministerstvo obrany.

Šeliga hovorí, že jeho brat s manželkou dom hľadali práve v tejto lokalite, keďže tam žijú v podnájme. Na obecnej stránke Veľké Leváre našli inzerát vojenských lesov o ponuke na staršiu poľovnícku hájenku. Tá sa nachádza v lokalite spolu s pár rodinnými domami neďaleko vlakovej stanice. Podľa Šeligu nemal o nehnuteľnosť už od marca 2021, keď bola prvýkrát inzerovaná, nikto záujem. Ponuka sa objavila aj v regionálnom periodiku, pričom proces podľa Šeligu ešte nie je ukončený.

„Dal som to von preto, aby sa každý, koho to zaujíma, mohol pýtať, kým to nie je uzavreté,“ tvrdí poslanec s tým, že vo veci u nikoho neloboval. Vo výberovom konaní sa píše, že ide o poľovné zariadenie a pozemky s výmerou 1 332 m². „Stavba bola vybudovaná pôvodne pred rokom 1928 ako hájenka grófa Pálffyho. V roku 1928 prešla do vlastníctva štátu. Neskôr bola prebudovaná a využívaná na rekreačné účely,“ píše sa v oznámení. V roku 2002 prebehla rekonštrukcia a dobudovali obytné podkrovie. Stavbu však nevyužívajú, keďže je tam prepadnutá časť stropu. Minimálnu cenu stanovili na 137 000 € na základe znaleckého posudku a nesmie byť nižšia, pričom záujemca musel dať aj zábezpeku 41 100 €.

Odhad maklérov

Nový Čas sa skontaktoval s viacerými realitnými maklérmi. Prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska Ján Palenčár odhaduje sumu na úrovni 150- až 180-tisíc €. „Podľa technického stavu nehnuteľnosti. Výhodou je veľkosť a tvar pozemku, napojenie na inžinierske siete, blízkosť prírody. Nevýhodou lokalizácia v rámci Veľkých Levár, ide o okrajovú časť obce,“ povedal Panečár.