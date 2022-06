Koniec cirkusu v parlamente? Toto čaká poslanca, ak ho vyvedú zo sály! Štipľavá poznámka Pellegriniho

Poslanec Národnej rady (NR) SR, ktorého budú musieť pre narúšanie poriadku vyviesť z rokovacej sály, príde o dva mesačné zárobky.

Podľa koaličných poslancov je to motivácia, aby sa zákonodarcovia správali slušne. Zmeny prináša schválená novela zákona o rokovacom poriadku NR SR. Zavádza sa ňou aj parlamentná stráž.

"Verím, že toto nikdy nebudeme musieť použiť, je to hanba. Na parlament sa pozerajú ľudia, je to zneváženie inštitúcie," vyhlásil poslanec zo Za ľudí Juraj Šeliga.

Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský pripomenul prípady, keď mnohí poslanci robili "cirkus" a odmietali odísť spred mikrofónu, blokovali rokovanie schôdze či púšťali hlasnú hudbu. "Po schválení tohto návrhu si rozmyslia, či tento cirkus bude pokračovať," dodal.

Vyvedeniu poslanca bude predchádzať napomenutie predsedajúcim. Pokiaľ ho poslanec neuposlúchne, predsedajúci ho zo sály vykáže, pričom ak vykázaný poslanec neopustí sálu ani po opätovnej výzve, predsedajúci preruší schôdzu "na čas nevyhnutne potrebný na obnovenie poriadku" a vykázaného poslanca môže dať vyviesť.

Úlohy parlamentnej stráže má riešiť nový zákon. Kým bude prijatý, majú vyvedenie poslancov riešiť policajti prostredníctvom služby ochrany určených osôb. Predsedajúci bude môcť podľa Šeligu požiadať políciu, aby vošla do sály a vyviedla poslanca. "Vtedy verejnosť pôjde preč z balkóna, vypínajú sa kamery, je prerušené rokovanie a poslanci vstúpia do sály," priblížil Šeliga s tým, že policajti požiadajú poslanca, aby s nimi šiel von. "Keď to odmietne, policajti majú právo využiť hmaty a chvaty rovnako ako voči každému občanovi na Slovensku," dodal. Vylúčením verejnosti chcú predísť tomu, aby si poslanci z tejto procedúry robili šou či kampaň.

Líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini reagoval, že by si "vychutnal", keby bol prvým "klientom" parlamentnej stráže minister financií Igor Matovič (OĽANO) vzhľadom na jeho vulgárne a nemiestne vystupovanie. "On je prvý adept na to, aby ho táto stráž vyviedla," povedal na tlačovej konferencii.

Nová legislatíva týkajúca sa parlamentnej stráže má byť účinná od januára 2023.