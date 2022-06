Dominik je šípkarský megatalent: Pred školákom sa trasú aj dospelí hráči!

Slovensko má šípkarský supertalent. V športe, v ktorom sa medzi profesionálmi točia státisíce eur, dokáže prešovský školák Dominik Kočik (13) vyhrávať nad oveľa staršími súpermi. Nedávno dokonca zvíťazil na turnaji v Holandsku, kde súťažili najlepší hráči v jeho veku.

V Anglicku, Holandsku či Nemecku zapĺňajú diváci pri šípkarských turnajoch dvadsaťtisícové haly do posledného miestečka. Atmosféra počas súťaží je elektrizujúca. Na posledných majstrovstvách sveta v tomto športe si najlepší borci rozdelili dotáciu vo výške 2,5 milióna eur.

Šípky v posledných rokoch zaznamenali veľký boom a súťaže v priamom prenose vysielajú veľké televízne spoločnosti. „Tak som sa k tomuto športu dostal aj ja. Videl som ich v televízii. Hralo sa vo fantastickej atmosfére. Hneď ma to uchvátilo,“ vraví Dominik, ktorý len nedávno oslávil trináste narodeniny a už je šesťnásobným majstrom Slovenska v rozličných kategóriách.

Šípky pod stromčekom

„Keď mal Domino osem rokov, poprosil nás, aby sme mu pod stromček darovali šípkarské náčinie. Vyhoveli sme, a tak sa začala jeho kariéra,“ prezradil Dominov otec Pavol. So svojím potomkom začal zakrátko obchádzať šípkarské súťaže. Najskôr na východnom Slovensku a neskôr v čoraz širšom regióne.

Už sa mu podarilo šesťkrát vyhrať majstrovstvá Slovenska v kategórii do 18 rokov. „Chodievame aj do zahraničia. Naposledy som vyhral Dutch open v Holandsku do 14 rokov. V hale bolo minimálne 1 200 ľudí. Bol to úžasný zážitok a považujem to za svoj najväčší úspech,“ teší sa Domino s prezývkou Dinodart.