Minister Budaj sa rozhodol: Ako to bude s reguláciou medveďa hnedého?

Aktualizované

Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) je pripravený zaviesť reguláciu medveďa hnedého. Potrebuje však na to výsledky zo sčítania medveďov. Predpokladá, že ak by mal výsledky v septembri, regulácia by sa mohla stihnúť ešte v tohtoročnej sezóne.