Zuzana Čaputová oslávila 49. narodeniny: Takto dorazila domov, s kvetmi jej musel pomáhať ochrankár!

V spoločnosti najbližších a s veľkými kyticami kvetov!

Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok oslávila 49. narodeniny. Nový Čas ju zachytil pri príchode do jej domu v Pezinku, kam dorazila z pracovných povinností v Prezidentskom paláci. S kvetmi jej dokonca musel pomáhať ochrankár. Zuzana Čaputová má za sebou pomerne náročné týž­dne, keďže dostala COVID-19.

Nový Čas vtedy zistil, že práve kvôli ochoreniu sa musel z jej domu v Pezinku porúčať jej partner Juraj Rizman. „Keď sa pani prezidentka začala cítiť zle, zostal som v Bratislave vo svojom byte,“ povedal Rizman. Karanténu trávila prezidentka so svojou dcérou a sama hovorí, že jej stav jej niekoľko dní nedovoľoval pracovať ani z domu. Po 12 dňoch sa však prezidentka vrátila do práce, a to krátko pred svojimi narodeninami.

„Moje vyčerpanie z práce bolo také veľké, že to na mňa jednoducho sadlo,“ skonštatovala Čaputová pre TV JOJ. V utorok už jej tak v paláci mohli gratulanti bez problémov podávať ruky. Čaputová si odnášala rovno niekoľko kytíc, s ktorými jej musel pri príchode domov pomáhať aj ochrankár. Krátko po nej dorazil aj partner Rizman, ktorý mal ďalšiu kyticu v rukách. Večer tak už mohli oslavovať spolu s jej dcérami.

