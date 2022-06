Slovák v českej korupčnej megakauze: Šialené, z čoho všetkého je exšéf Carga obvinený

Spustili lavínu obvinení.

Českom už niekoľko dní otriasa megakauza v pražskom Dopravnom podniku (DPP), pre ktorú sa otriasa aj len niekoľkomesačná vláda. Najnovšie si vyšetrovatelia posvietili na Slováka Mateja Augustína (47), ktorého obvinili a zadržali. Ten pôsobil vo vysokých pozíciach aj na Slovensku, keď robil šéfa štátneho Carga Slovakia a bol poradcom expremiéra Roberta Fica (57).

Celá kauza sa týka bývalého námestníka pražského primátora Petra Hlubučka, ktorý mal mať okolo seba 13 členov skupiny. Informoval o tom server novinky.cz s tým, že ide o prípad veľkého ovplyvňovania zákaziek pražského dopravného podniku a korupcie. Obvinenia súvisia s účasťou na organizovaní zločineckej skupiny.

V kauze sa vyskytuje aj meno Slováka Mateja Augustína, ktorý pôsobil ako ekonomický námestník a člen predstavenstva DPP. Ten minulý týždeň ešte zo Slovenska odkázal, že sa v pondelok vráti do Česka na výsluch. To sa aj stalo a podľa Práva ho polícia zadržala a obvinila. Muži zákona ho vinia z toho, že sa do vedenia spoločnosti dostal, aby manipuloval so zákazkami a zaisťoval úplatky. O peniaze sa s ním podľa idnes.cz mala skupina deliť. V prípade dokázania viny mu hrozí 10 rokov väzenia.

České médiá pripomínajú, že Augustín má za sebou pomerne bohatú kariéru na Slovensku. Blízko mal k bývalému premiérovi Robertovi Ficovi, keď pôsobil ako hlavný poradca na Úrade vlády. Za čias Smeru pôsobil aj vo vedení štátnej železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, ktorá pred jeho odchodom skončila v strate 36 miliónov eur.