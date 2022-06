Trenčiansky samosprávny kraj má vrátiť milióny eur z dotácií: Dôvod vás prekvapí

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) musí vrátiť dotácie vo výške 6,2 milióna eur určené na výstavbu cestného mosta v Ilave a tréningovej hokejovej haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne. Informovala o tom hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.

Podľa vedúcej finančného odboru Úradu TSK Renáty Ozimovej ministerstvo ako dôvod uviedlo, že TSK do konca novembra 2021 nepožiadal o predĺženie lehoty na použitie dotácií na kapitálové výdavky do 31. decembra 2022. Preto je povinný zúčtovať dotáciu a jej nespotrebovanú časť vrátiť. Zákon však podľa Ozimovej hovorí niečo iné.

"Kapitálové výdavky rozpočtované na rozpočtový rok 2018, ktoré neboli použité do konca roka 2020 v súlade s osobitným predpisom, možno použiť do 31. decembra 2022. Kapitálové výdavky rozpočtované na rozpočtový rok 2019, ktoré neboli použité do konca roka 2021 v súlade s osobitným predpisom, možno použiť do 31. decembra 2022. A to bez ďalšieho podmienenia požiadať o predĺženie termínu použitia dotácie," vysvetlila Ozimová.

Podľa vedúceho právneho oddelenia Úradu TSK Tomáša Baláža kraj pochybenie odmieta a proti neoprávnenému zásahu Ministerstva financií SR sa bráni všetkými dostupnými prostriedkami.

"Župa podala žalobu proti zásahu Ministerstva financií SR, ktorou sa domáha, aby súd ministerstvu zakázal pokračovať v nezákonnom zásahu a umožnil použiť tieto dotácie v prospech obyvateľov Trenčianskeho kraja. A to v termíne do konca roka 2022 tak, ako umožňuje ustanovenie o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19," uviedol Baláž s tým, že o správnosti či nesprávnosti postupu rezortu financií rozhodne Krajský súd v Bratislave.