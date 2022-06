Prví výhercovia súťaže Váš čas na dovolenku sú známi: Čitateľov sme poslali do týchto letovísk!

Usmialo sa na nich šťastie! V súťaži Nového Času VÁŠ ČAS NA DOVOLENKU sme spoznali prvých troch výhercov.

Martina (37) z Bernolákova (okr. Senec) si s rodinou oddýchne na krásnych plážach v Grécku, Valéria (67) z Vranova nad Topľou pôjde s manželom a vnúčikmi do špičkového rezortu v Šamoríne a Slavomír (46) zo Spišskej Novej Vsi pošle namiesto seba do Chorvátska švagrinú. Troch výhercov z 2. súťažného týždňa - pobyty v Grécku, Šamoríne a Liptovskej Osade - žrebujeme 23. 6. 2022.

Dlhoročné súťaženie sa konečne vyplatilo - Valéria Kozlovská (67), Vranov nad Topľou

• Nový Čas číta už od jeho vzniku a zapája sa do každej súťaže. „Každé ráno chodím 3,5 kilometra na benzínovú pumpu a potom späť, aby som si kúpila váš denník,“ hovorí naša verná čitateľka, ktorá vyhrala prvýkrát, a hneď dovolenku v päťhviezdičkovom hoteli v Šamoríne. „Ešte som v tom meste nebola, je to síce ďaleko, ale aspoň zmeníme prostredie,“ dodáva s úsmevom aktívna dôchodkyňa, ktorá prezradila, že na pobyt zoberie manžela a dvoch vnúčikov.

• Pobyt v Hoteli Rezort X-Bionic Sphere 5* v Šamoríne

• pre 2 dospelé osoby a 2 deti do 12 rokov na 4 noci v hodnote 883 €

Tešíme sa na novú destináciu - Martina Brnová (37), Bernolákovo (okr. Senec)

• Martina si všimla súťaž v denníku Nový Čas vďaka kolegovi, ktorý si noviny kupuje pravidelne. „Doteraz som sa ešte nikdy nezapojila do súťaže, no rozhodla som sa skúsiť šťastie, a to sa ozaj na mňa usmialo. Nikdy som takmer nič nevyhrala, iba nižšiu sumu v očkovacej lotérii. Dovolenka nám veľmi dobre padne,“ smeje sa záhradná architektka. Na úžasnú dovolenku na Rodose, kde ešte nebola, plánuje zobrať priateľa Tomáša a svoje detičky. „Čo-to sme už pochodili, ale Grécko sme ešte nenavštívili. Tak som zvedavá, ako nám bude, no verím, že výborne. Veľmi sa tešíme,“ zakončila Martina.

• Pobyt v Hoteli Lindos Princess 5* na Rodose v Grécku

• pre 2 dospelé osoby a 2 deti do 14 rokov na 7 nocí v hodnote 5 639 €

Výhru daroval švagrinej - Slavomír Pavlík (46), Spišská Nová Ves

• Slavomír s naším denníkom zvykne súťažiť, no doteraz sa mu vyhrať nepodarilo. Tentokrát to však bolo inak a zubný technik získal v letnej súťaži VÁŠ ČAS NA DOVOLENKU úžasný pobyt v chorvátskej severnej Dalmácii pre dve osoby a jedno dieťa na 7 nocí. Slavomír však ukázal, že má veľké srdce a svoju výhru sa rozhodol darovať. „Keďže bud e m na inej dovolenke, pobyt venujem svojej švagrinej, teda manželkinej sestre, s manželom a deťmi. Rozhodol som sa, že urobím radosť iným. Keby som im to nedaroval, na inú dovolenku by nešli,“ povedal nám

• Pobyt v Hoteli Imperial 5* v Chorvátsku v severnej Dalmácii

• pre 2 dospelé osoby a 1 dieťa do 12 rokov na 7 nocí v hodnote 978 €