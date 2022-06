Toto vyšlo! Mekyho Žbirku si uctili novým slovenským rekordom: Slávnu pesničku spievali stovky školákov

Obrovská pocta Mirovi Žbirkovi († 69)!

Základná škola Tematínska v Novom Meste nad Váhom si uctila tohto speváka krásnym gestom počas školského festivalu. Urobili koncert na jeho počesť, kde 20 piesní odspievali učitelia a žiaci. Legendárny song Biely kvet naraz zanôtilo viac ako 500 žiakov, čím sa zapísali aj do slovenskej knihy rekordov.

Tento nápad sa im ozaj vydaril. „Bola to taká spoločná idea, uctiť si túto legendu. Žiaci sa mesiac učili pieseň Biely kvet počas prestávok na chodbách, aby to pekne vedeli. Myslím, že nám to vyšlo,“ pyšne povedal riaditeľ školy Michal Hnát. Pochválil ho aj známy hudobný expert Juraj Čurný, ktorý tento nápad ocenil. „Je to super vec a teším sa z toho, že ľudia a ani študenti nezabúdajú. Práve som všetky videá poslal aj Mirovej manželke Katke, ktorá sa z toho nesmierne teší,“ povedal.

Manželka legendárneho speváka Katka sa deťúrencom odvďačila videoodkazom, v ktorom im povedala, že jej milovaný manžel sa tam hore určite teší. Originálnu akciu pochválil Igor Svitok z Knihy slovenských rekordov. „Tento spev bude právoplatne zapísaný do knihy rekordov,“ poznamenal.