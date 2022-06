Rezort zdravotníctva chce vymedziť čakacie doby na plánované operácie: Pozrite, čo navrhujú

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chce určiť maximálne čakacie doby na operácie. Na tie, ktoré nie sú akútne, by sa čakalo od siedmich do 365 dní.

Napríklad na operáciu kolenného či bedrového kĺbu by pacienti nemali čakať dlhšie ako rok, na operáciu sivého zákalu dlhšie ako 90 dní. Vyplýva to z návrhu vyhlášky, ktorá definuje podmienky rozdelenia nemocníc v rámci ich reformy. Nemocnice majú po novom fungovať od januára 2024.

Vyhláška delí zdravotnú starostlivosť na 63 programov pozostávajúcich z medicínskych služieb, ktorých je dokopy 1460. Pre každú úroveň nemocníc definuje programy, ktoré sú pre ňu povinné, doplnkové alebo nepovinné. Zároveň stanovuje pre každý program indikátory kvality, personálne či technické vybavenie aj čakacie doby pre medicínske služby. Ministerstvo stanovilo maximálne čakacie doby pre 614 medicínskych služieb. "Ostatné medicínske služby sú poskytované ako akútne," doplnilo ministerstvo.

Nemocnice sa majú rozdeliť na päť úrovní, pričom V. úroveň predstavuje najvyššiu a I. najnižšiu. Nemocnice I. úrovne majú zabezpečovať následnú a rehabilitačnú starostlivosť, urgentnú ambulantnú starostlivosť a komplexnú ambulantnú špecializovanú starostlivosť. Môžu tiež poskytovať jednodňovú zdravotnú starostlivosť, stacionárnu starostlivosť a psychiatrickú lôžkovú starostlivosť. Nemocnice II. úrovne majú poskytovať štandardnú akútnu aj plánovanú starostlivosť na regionálnej úrovni, slúžiť majú približne pre dva až tri okresy. Vykonávané tam budú napríklad základné chirurgické výkony, ako odstránenie slepého čreva, tiež plánované výkony, ako výmena kĺbov.

Komplexná akútna aj plánovaná starostlivosť má byť dostupná v nemocniciach III. úrovne, tie budú fungovať približne na úrovni vyšších územných celkov. Špecializovaná tzv. terciárna starostlivosť s nízkou početnosťou bude dostupná v nemocniciach IV. úrovne, pôjde o nemocnice na úrovni krajov. Príkladom sú kardiochirurgia, vysoko komplexné výkony v neurochirurgii či vysoko komplexná onkologická liečba. V nemocniciach na V. úrovni bude k dispozícii vysokošpecializovaná tzv. kvartérna starostlivosť s veľmi zriedkavým výskytom, teda napríklad transplantácia srdca.

Reformu nemocníc prijal parlament vlani. Prvé reálne zmeny v praxi by mali ľudia pocítiť v nemocniciach v roku 2024. Ministerstvo zdravotníctva už v minulosti viackrát zdôraznilo, že sa žiadna nemocnica rušiť nebude. Lôžka, ktoré pred pandémiou zostávali nevyužité, sa budú transformovať v horizonte niekoľkých rokov na iný typ starostlivosti.