Osud Matovičovho balíčka: Prelomia poslanci veto prezidentky? Takto to vidí Pčolinský

Zákon o prorodinných opatreniach, ktorý vrátila do parlamentu prezidentka SR Zuzana Čaputová, by mali poslanci opätovne schváliť.

Vyplýva to z vyjadrenia predsedu poslaneckého klubu hnutia Sme rodina Petra Pčolinského pre agentúru SITA. „Vyzerá to tak, že Igor Matovič (OĽaNO) dokáže zabezpečiť 76 hlasov poslancov. To znamená, že veto prezidentky sa pravdepodobne prelomí. Mohlo by sa o tom hlasovať, odhadujem, zajtra (v stredu 22. júna, pozn. SITA),“ povedal Pčolinský. Sme rodina bude podľa neho za prelomenie hlavy štátu hlasovať.

Poslanci by mali dnes podľa programu schôdze prerokovať zákon o financovaní voľného času dieťaťa, ktorý vrátila prezidentka Čaputová späť do parlamentu. Hlava štátu vetovala tie časti zákona, ktoré majú nadobudnúť účinnosť od 1. januára budúceho roka. Jej veto sa tak netýka okamžitej pomoci rodinám od júla tohto roka. Ak parlament jej veto prelomí, prezidentka avizovala, že sa obráti na Ústavný súd SR s otázkou, či proces schvaľovania tohto zákona bol v súlade s Ústavou SR.