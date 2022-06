V bratislavskom jazere sa utopil tínedžer († 19), majiteľ bufetu prehovoril: Toto som počul!

Foto

Tropické dni so sebou priniesli veľkú tragédiu! Na Kuchajde sa v nedeľu podvečer utopil iba 19-ročný mladík. Spolu s ďalšími chlapcami sa zabával pri vode, lenže nevedel plávať, a to sa mu napokon stalo osudným. Privolaní záchranári sa ho pokúšali pol hodinu zachrániť masážou srdca, no neúspešne.