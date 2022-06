Syn Jany († 40) z Handlovej obviňuje zo smrti matky hasičov: Veliteľ Igor Šenitko reaguje!

Smrtiace plamene v bytovke v Handlovej vyšetrujú hasiči aj policajti. Pri požiari 11-poschodovej bytovky zahynuli štyria ľudia a takmer 200 ľudí evakuovali. V plameňoch zomreli Eva († 45) s manželom Pavlom († 48), seniorka Jarmila († 65) a mama dvoch detí Jana († 40).

Jej syn Róbert je presvedčený, že keby hasiči počas požiaru neposlali obyvateľov na schodisko, jeho mama mohla žiť. Krajský riaditeľ Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Igor Šenitko takýto pokyn z úst jeho mužov rezolútne vylučuje.

„Boli sme na deviatom poschodí, na schodoch bol strašný dym, kde nebolo nič vidieť. Kričali sme na hasičov, aby nás zachránili. Oni nám povedali, že máme ísť dolu po schodoch,“ opísal dianie v horiacom paneláku Róbert. Krajský riaditeľ HaZZ Igora Šenitko sa proti tomuto tvrdeniu ostro ohradil a striktne vylúčil, že by niečo také zaznelo z úst jeho tímu.

„Naši hasiči nasadili vlastné životy, aby ľudí zachránili. Je absolútne vylúčené, že by hasiči poslali niekoho dolu po schodoch. Hasiči robili každému sprievod a nikoho by neposlali nikdy na smrť. Prvý kontakt s touto rodinou bol na piatom poschodí, keď hasiči zakopli o partnera ženy, ktorá zahynula. Nasadili mu okamžite masku, poskytli prvú pomoc a vytiahli ho von. Žiaľ, žene sa pomôcť už nedalo, čo je nám, samozrejme, veľmi ľúto. Toto sú bolestivé situácie a mimoriadne vypäté. Veľmi pochybujem, že za hukotu, ktorý tam bol, by bolo počuť krik z deviateho poschodia až dolu,“ povedal riaditeľ.