Dočkáme sa pomoci od štátu?! Toto je rebríček podpory v Európe: Igor, čo ty na to?

Zdražovanie sa v poslednom období dotklo každého z nás a vláda niekoľkokrát sľubovala, že príde s návrhom, ktorý aspoň čiastočne odľahčí peňaženky tých, ktorí to potrebujú.

V koalícii sa už týždne diskutuje o balíčku Igora Matoviča (49), no ten môže ľahko zarezať parlament, a tak je cielená pomoc ľuďom v nedohľadne. Najnovšie odhady expertov z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť pritom hovoria, že štát na daniach vyberie o 2,6 miliardy eur viac ako minulý rok.

Tabuľka európskych štátov názorne ukazuje, že Slovensko v pomoci pri inflácii zaostáva. Európsky think-tank Bruegel z Bruselu vyrátal, že takmer všetky, vrátane bohatých štátov, investovali stovky eur do priamej pomoci občanom. Ide aj o dotácie tým, ktorí to potrebujú či zníženie daní na energie alebo zastropovanie základných potravín.

Slovensko pritom do tabuľky ani nezaradili, keďže výrazné zníženie nákladov vo forme zastropovania cien elektriny, na ktorej sa vláda už dohodla, bude platiť až od budúceho roka. Ďalšie eurá, ktoré sa mali zraniteľným skupinám podľa nezávislých ekonómov poskytnúť, ešte vôbec netečú. Problémom sú hádky vo vláde.

Ministerstvo financií pritom chcelo v tomto roku vybrať na daniach o 955 miliónov eur viac ako v minulom roku. Podľa šéfa finančného výboru NR SR Mariána Viskupiča (SaS) to však nakoniec môže byť oveľa viac. Ťahúňom zvýšených príjmov do štátneho rozpočtu je práve inflácia, ktorá ruka v ruke so zdražovaním prináša aj logicky viac peňazí do štátnej kasy. „Reálne je za obdobie január - máj 2022 výber daní o 1,09 miliardy eur vyšší ako vlaňajšia realita za 5 mesiacov. Z tohto vieme povedať, že za 5 mesiacov je v kase všetko, čo chcel štát vybrať naviac oproti roku 2021 za celý rok 2022,“ uvádza Viskupič s tým, že nakonci roka to môže byť 2,5 miliardy.