Lívinka bojuje s raritným ochorením, krásny skutok: Na zákrok v USA sa zložilo celé Slovensko

Splnil sa im najväčší sen. Malá hrdinka Lívinka (3) z Pichní (okr. Snina) podstúpila v USA zákrok, ktorý jej pomôže v boji so zákernou a zriedkavou Canavanovou chorobou. Nádherné dievčatko aj jeho mama ďakujú všetkým dobrým ľuďom, ktorí im k tomu dopomohli. Okatá bojovníčka totiž v ceste za lepším životom potrebovala milión eur, bez ktorých by operácia nebola možná.

Chorobu, ktorou trpí Lívinka, má len 300 ľudí na svete. Aj preto neexistuje žiadna klasická liečba, ktorú by uhrádzala poisťovňa. Deti s Canavanovou chorobou sa však nedožívajú v priemere viac ako desať rokov. Lívinkina mama sa preto úporne snažila zabezpečiť liečbu milovanej dcérke. Zistila, že v USA sa týmto problémom zaoberá tím ostrieľaných lekárov, ktorí poskytujú experimentálnu liečbu vložením vektorov do mozgu. To však stojí nemalé peniaze - Štefánia pre svoje dievčatko potrebovala na jedinečný zákrok milión eur.

Simuluje gén

Hoci veľmi neverili, že sa to podarí, sumu sa vďaka štedrosti ľudí z celého Slovenska podarilo dať dohromady. Malá hrdinka tak pred niekoľkými týždňami odcestovala do Ameriky, absolvovala sériu vyšetrení a následne musela počkať, kým bude všetko pripravené na zákrok. Minulú stredu prišiel vytúžený deň D a dievčatko podstúpilo operáciu v meste Dayton.

„Lívii skvelý lekársky tím úspešne dokončil zákrok, vďaka ktorému sa dvoma rezmi a pomocou vrtákov dostali priamo do mozgových komôr, kde jej aplikovali vektor, ktorý bude mať za úlohu simulovať jej zmutovaný gén ASPA. Všetko prebehlo veľmi hladko a bez komplikácií! Momentálne je Lívia na jiske a jej stav je stabilizovaný. Zobudila sa veľmi rýchlo po zákroku a je trošku nesvoja, ale to je po takomto zákroku normálne,“ prezradila mamina Štefánia, ktorá bola po operácii chvíľu v napätí, no je šťastná, že milované dievčatko operáciu zvládlo.