Protiinflačný balík opäť čelí kritike: Rozčúlený Sulík apeluje na poslancov! Vymenoval všetky nedostatky

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) apeluje na koaličných poslancov, aby nehlasovali za protiinflačný balík.

Podľa ministra by opatrenia spôsobili zvýšené náklady na chod samospráv. Informoval o tom Richard Sulík na tlačovej konferencii. „Chceme vyzvať poslancov z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti a poslancov hnutia Sme rodina, aby dobre zvážili, ako budú hlasovať pri pravdepodobne zajtrajšom prelamovaní veta pani prezidentky. Všetci vieme, že tento balík v rozsahu 1,2 miliardy eur spraví obrovskú dieru do už aj tak deravých verejných financií, že je to hrubé znásilňovanie legislatívneho procesu, pričom časti tohto balíka sú zle nastavené alebo nefunkčné," uviedol Sulík.

Zle nastavený je podľa neho napríklad daňový bonus na dieťa, pretože ho budú dostávať aj bohaté či najbohatšie rodiny a málo prospeje chudobným rodinám. K tomuto záveru mala podľa neho dospieť už aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Voľnočasové poukazy sú podľa Sulíka nevykonateľné, pretože sú „jednoducho zle napísané".

Voľnočasové poukazy sú, ako podotkol Sulík, z programu strany Sloboda a Solidarita. „My by sme boli veľmi radi, keby boli uvedené, toto sme chceli pred voľbami, ale, bohužiaľ, aj dobrá myšlienka sa dá napísať zle. Navyše to bude potrebovať 500 úradníkov a bude to stáť 400 až 500 miliónov eur," podčiarkol. Práve tieto peniaze budú následne chýbať na platy učiteľov, zdravotníkov alebo vo verejnej, či štátnej správe.

Ďalším problémom je podľa Sulíka to, že samosprávy prídu o 550 miliónov eur. Argument o tom, že samosprávam v minulom období rástli príjmy nie sú podľa ministra hospodárstva adekvátne, keďže samosprávam rástli aj náklady. „Zaručene to každej samospráve urobí mimoriadne navýšenie nákladov na energie. S týmto budú musieť samosprávy bojovať, a preto považujem za veľmi nebezpečné a krátkozraké im teraz vziať pol miliardy eur. Výsledkom bude, že samosprávy budú musieť ísť do nútenej správy, čo len zvýši náklady štátu na prevádzkovanie obcí. Preto chcem apelovať na poslancov hnutia OĽaNO, ktorí sú starostami obcí, aby prehodnotili svoj názor, pretože teraz, keď budú hlasovať za balíček spolu s fašistami, uškodia svojim obciam a mestám," dodal.