Ľudia s rakovinou čakajú na liečbu aj mesiace: Už čoskoro to môže byť minulosťou

Zlepšiť manažment a zdravotnú starostlivosť o onkologických pacientov má pomôcť nový projekt Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) OnkoAsist.

Jeho cieľom je skrátiť pacientovi s podozrením na rakovinu cestu k liečbe z vyše 160 dní na 60. Vyplýva to z materiálu, ktorý NCZI zverejnilo na svojom webe. Systém podľa NCZI pacientom v praxi zachráni životy, a tak zníži počet odvrátiteľných úmrtí na onkologické ochorenia. Má zabezpečiť výmenu informácií medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Objednávanie k špecialistovi by tak malo byť jednoduchšie, odstrániť by sa tiež malo opakovanie rovnakých vyšetrení a celkový proces diagnostiky, ako aj celkový manažment by sa tak mal zrýchliť a skvalitniť. "Riešenie je koncipované ako nadstavba súčasného národného zdravotníckeho informačného systému s cieľom čo najširšieho využitia jestvujúcich služieb," približuje NCZI.

Kým sa v súčasnosti dostane pacient s podozrením na rakovinu k adekvátnej liečbe, trvá to podľa NCZI približne 160 - 185 dní. Cieľom nového projektu je skrátiť proces zhruba na 60 dní. Dôvody zdĺhavého procesu vidia odborníci najmä v systémových faktoroch, ako sú napríklad dlhé čakacie doby u špecialistov, prestoje po vyhodnotení čiastkového vyšetrenia či nesprávne stanovená diagnóza v úvode choroby.

V rámci zlepšovania procesov existujúcej a dostupnej liečby má byť dôležitým prínosom modul diagnosticko-terapeutických štandardov. Ten umožní lekárom podľa poskytnutých dát zvoliť najvhodnejší postup pre pacienta. "Projekt tiež umožní prístup k anonymizovaným lekárskym záznamom pacientov s rakovinou pre ďalší výskum a možnosti vývoja inovatívnej liečby a bude tiež pomocou v zrýchlení vývoja a obsahu lekárskych vedomostí pri diagnostike a liečbe pacienta," doplnilo NCZI.

Pilotný projekt sa bude zameriavať na tri onkologické diagnózy, a to rakovinu pľúc, hrubého čreva a prsníka. Ak bude projekt úspešný, má sa podľa NCZI rozšíriť i na ďalšie diagnózy, prípadne aj iné neonkologické ochorenia.